القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنّ الوفد الروسي المرافق للرئيس فلاديمير بوتين قد وصل إلى وجهته، فيما لم يغادر بوتين الأراضي الروسية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

الأجواء الروسية

وأضاف مشيك، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الطائرة التي تقل الرئيس الروسي تحتاج إلى قرابة عشر ساعات للوصول من موسكو إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث تحلق لمدة تسع ساعات تقريبًا في الأجواء الروسية، وساعة واحدة فقط في الأجواء الأمريكية.

وتابع أنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد لدى وصوله إلى ألاسكا، أن موسكو تحمل موقفًا واضحًا ستعرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة المرتقبة، كما عبر لافروف عن صعوبة التنبؤ بنتائج القمة، لكنه أعرب عن أمله في أن تحقق القمة أهدافًا مشتركة تسعى إليها كل من موسكو وواشنطن، مع التلميح إلى إمكانية تمديد فعاليات القمة حتى يوم غد إذا ما تحقق تقدم في المباحثات.

وذكر أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط الرسمية الروسية حيال تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يظهر في البيانات الرسمية التي تتحدث عن احتمالات توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة بين البلدين.

وأوضح: "في المقابل، لا تزال موسكو متشبثة بموقفها من الأزمة الأوكرانية، وترفض التنازل عن الشروط التي وضعتها منذ بداية عمليتها العسكرية، وهو ما يثير تساؤلات حول ما قد يقدمه ترامب لبوتين خلال القمة، التي تنعقد عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت موسكو".

وذكر أن بعض الخبراء يرجحون إمكانية توصّل الزعيمين إلى اتفاق بشأن تقسيم أوكرانيا إلى مسارين، الأول يشمل شرق أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، فيما قد تُضم أوكرانيا الغربية إلى بولندا أو تبقى تحت ولاية الحكومة الأوكرانية الحالية، مع احتمال تقديم واشنطن ضمانات أمنية تشمل السماح لها بالانضمام إلى الناتو.

وأكد، أن الملف الأوكراني ليس الوحيد المطروح في القمة، بل تشمل المباحثات أيضًا قضايا استراتيجية كملف الأسلحة النووية، والوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بالإضافة إلى ملفات دولية أبرزها سوريا، وإيران، والاتفاق النووي الإيراني.

