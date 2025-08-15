عامر: تطبيق مصر قرآن كريم يتيح الاستماع للقرآن مرتلا ومجودا بصوت 47 قارئا

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة، إن تطبيق "مصر قرآن كريم" يعد أحد الوسائل المبتكرة للحفاظ على القرآن الكريم ونشر علومه، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستماع للقرآن الكريم مرتلًا ومجودًا بأصوات 47 قارئًا مصريًا من كبار القراء، مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ الطبلاوي، والشيخ المنشاوي، والشباب المعتمدين في إذاعة القرآن الكريم المصرية.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز ، أن التطبيق يوفر خيارات متعددة للمستخدمين لاختيار القارئ والسورة، بالإضافة إلى خدمات تحفيظ القرآن الكريم عبر "المصحف المعلم" للشيخ محمود خليل الحصري، وخدمة تحديد مواقيت الصلاة واتجاه القبلة.

وأوضح عامر أن المرحلة الأخيرة من تطوير التطبيق شملت إضافة خدمة عرض فتاوى دار الإفتاء المصرية في مجالات العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، مع إمكانية طلب الفتوى والحصول على الرد السريع عبر أمناء الفتوى.

كما يتيح التطبيق متابعة البث المباشر لقناة "مصر قرآن كريم"، التي تبث القرآن الكريم بأصوات مصرية فقط، وتختم المصحف كاملًا خلال يومين، فضلًا عن توفير المعلومات والأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.

وأضاف رئيس القطاع الديني أن الشركة المتحدة حرصت على تسهيل استخدام التطبيق، بحيث تعمل بعض الخدمات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مثل الاستماع إلى القرآن الكريم بأصوات القراء المعتمدين.

وأكد أن التطبيق يمثل مرجعًا موثوقًا للقرآن الكريم في ظل انتشار بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تحتوي على أخطاء أو تحريفات في أحكام التلاوة، مشددًا على أهمية الالتزام بالدقة في عرض النص القرآني وأدائه الصوتي.

وأكد عامر أن التطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية، لتمكين مستخدميه حول العالم من التفاعل مع محتواه، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من التطوير ستتضمن إضافة "المعنى المجمل" للآيات القرآنية، أعده أساتذة متخصصون من جامعة الأزهر في التفسير وعلوم القرآن واللغة العربية، وتمت مراجعته على سبع مراحل قبل عرضه على مجمع البحوث الإسلامية للاعتماد.

وختم بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وتعزيز الهوية القرآنية المصرية عالميًا.