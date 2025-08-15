قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
حسام موافي: كهرباء القلب مسؤولة عن نبضاتك منذ الولادة وحتى آخر يوم في عمرك
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس
أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور
ليبيا: ترحيل 274 مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري
بتروجيت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بثنائية نظيفة في الشوط الأول
تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك
موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج
رابط تقليل الاغتراب 2025.. خطوات وشروط وأسباب الرفض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عامر: تطبيق مصر قرآن كريم يتيح الاستماع للقرآن مرتلا ومجودا بصوت 47 قارئا

مصر قرآن كريم
مصر قرآن كريم
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة، إن تطبيق "مصر قرآن كريم" يعد أحد الوسائل المبتكرة للحفاظ على القرآن الكريم ونشر علومه، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستماع للقرآن الكريم مرتلًا ومجودًا بأصوات 47 قارئًا مصريًا من كبار القراء، مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ الطبلاوي، والشيخ المنشاوي، والشباب المعتمدين في إذاعة القرآن الكريم المصرية. 

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز ، أن التطبيق يوفر خيارات متعددة للمستخدمين لاختيار القارئ والسورة، بالإضافة إلى خدمات تحفيظ القرآن الكريم عبر "المصحف المعلم" للشيخ محمود خليل الحصري، وخدمة تحديد مواقيت الصلاة واتجاه القبلة.

وأوضح عامر أن المرحلة الأخيرة من تطوير التطبيق شملت إضافة خدمة عرض فتاوى دار الإفتاء المصرية في مجالات العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، مع إمكانية طلب الفتوى والحصول على الرد السريع عبر أمناء الفتوى. 

كما يتيح التطبيق متابعة البث المباشر لقناة "مصر قرآن كريم"، التي تبث القرآن الكريم بأصوات مصرية فقط، وتختم المصحف كاملًا خلال يومين، فضلًا عن توفير المعلومات والأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.

وأضاف رئيس القطاع الديني أن الشركة المتحدة حرصت على تسهيل استخدام التطبيق، بحيث تعمل بعض الخدمات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مثل الاستماع إلى القرآن الكريم بأصوات القراء المعتمدين. 

وأكد أن التطبيق يمثل مرجعًا موثوقًا للقرآن الكريم في ظل انتشار بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تحتوي على أخطاء أو تحريفات في أحكام التلاوة، مشددًا على أهمية الالتزام بالدقة في عرض النص القرآني وأدائه الصوتي.

وأكد عامر أن التطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية، لتمكين مستخدميه حول العالم من التفاعل مع محتواه، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من التطوير ستتضمن إضافة "المعنى المجمل" للآيات القرآنية، أعده أساتذة متخصصون من جامعة الأزهر في التفسير وعلوم القرآن واللغة العربية، وتمت مراجعته على سبع مراحل قبل عرضه على مجمع البحوث الإسلامية للاعتماد. 

وختم بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وتعزيز الهوية القرآنية المصرية عالميًا.

الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني مصر قرآن كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

بالصور

50 ألف دولار لإنجاب أطفال عباقرة.. سباق يثير الجدل في وادي السيليكون بالولايات المتحدة

هوس "الأجنة العباقرة" يجتاح وادي السيليكون
هوس "الأجنة العباقرة" يجتاح وادي السيليكون
هوس "الأجنة العباقرة" يجتاح وادي السيليكون

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

أفضل 3 سيارات مبيعا
أفضل 3 سيارات مبيعا
أفضل 3 سيارات مبيعا

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد