شروط التحويل لكليات جامعة عين شمس 2025

أخبار البلد

جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التحويلات الإلكترونية أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦م ،  حتى ١٨ سبتمبر، من خلال منصة التحويلات الإلكترونية بالجامعة.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة وسداد المقابل المالي لخدمة التحويل والقبول المركزي 
ويتم تقديم تلك الخدمة لكافة الفئات سواء (فرق أعلى –  ثانوية عامة وما يعادلها سنوات سابقة – التحويل لبرامج الساعات المعتمدة – تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتهم المختلفة – المفصولين – الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية بالمجلس الأعلى المرشحين لجامعة عين شمس .... الخ) ...

وبالنسبة لتقديم المؤهلات العليا بدء التعامل مع المنصة من ٥ أغسطس وحتى ١٨ سبتمبر .

كما تقدم كليات جامعة عين شمس، مجموعة من البرامج المميزة والجديدة للطلاب والتي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل من ناحية والحصول على وظائف مرموقة من ناحية أخرى، كما أنها توفر لهم فرصًا لمواكبة آخر التطورات العلمية في بعض المجالات والتخصصات التي قد تكون نادرة.

مرفق خطوات التقديم وأرقام تليفونات مخصصة للاستفسار التليفوني أو من خلال خدمة الواتساب عن شروط كل كلية أو مجموعة كليات لأي استفسارات تخص التقديم أو المتابعة، علمًا بأن التواصل الهاتفي يكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً خلال أيام العمل الفعلية فيما عدا (الجمعة والسبت) وفي حالة عدم الرد التليفوني لانشغال الخطوط في الخدمات الطلابية يتم إرسال رسالة واتساب وسيتم الرد على طالب الخدمة فور الإتاحة .

ووجب التنويه لابنائنا الطلاب بعدم التعامل مع أى شخص يدعى القدرة على المساعدة أو تسهيل إجراءات التحويل. وعلى الطلاب وأولياء الأمور التعامل فقط مع السادة المختصين والمنوطين بتقديم المساعدة لأبنائنا الطلاب من خلال المنصة الالكترونية المعلنة فقط ومعامل الاستفسارات أو عن طريق أرقام التواصل الرسمية.

ونؤكد ايضاً أن سداد مقابل خدمة التحويل يتم إلكترونياً عن طريق الكود الذى يصل للطلاب من خلال منصة التحويلات الإلكترونية.

ولمعرفة شروط التحويل إلى كليات الجامعة و البرامج التي تقدمها كليات الجامعة يمكن الدخول على الرابط التالي: 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1VNF1SdwjJeVFNR2OkNiOZahhc88Hwz-_?usp=sharing
لينك منصة التحويلات الإلكترونية:
https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/App

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

