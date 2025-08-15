برنامج مفاجأة .. تفاصيل عودة محمود سعد لماسبيرو بعد 14 عاما

كشفت مصادر خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام تفاصيل عودة الإعلامي محمود سعد إلى شاشة التلفزيون المصري، من خلال برنامج - سيكون مفاجئ للجميع - بحسب ما كشفت المصادر.

ومن المنتظر أن يقدم محمود سعد برنامج التوك شو الرئيسي على شاشة ماسبيرو.

وقالت المصادر إن عودة محمود سعد هي أول خطوات تطبيق وعود الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة باستعادة أبناء ماسبيرو وكوادر التلفزيون المصري من كبار الإعلاميين في مصر.

وتأتي عودة محمود سعد بالتزامن مع إعلان عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري حيث أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي للتليفزيون المصري. وسيتم بث البرنامج يومياً في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج (البيت بيتك) ثم برنامج (مصر النهاردة).