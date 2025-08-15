حكم جنوب إفريقي يدير مباراة مصر وإثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026

يدير الحكم الجنوب إفريقي “توم أبو نجيل” مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا، المقرر إقامتها في العاشرة من مساء يوم 5 سبتمبر 2025، في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعاون "أبو نجيل" كلا من:

مساعد أول: سانتوس چيرسون ( أنجولا)

مساعد ثان: زاكيلا سويلي (جنوب أفريقيا)

حكم رابع: إيوجيني مدلولي (جنوب أفريقيا)



وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مجموعته التي تضم "بوركينا فاسو - سيراليون - إثيوبيا - غينيا بيساو - جيبوتي».

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).