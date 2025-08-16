قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أستبعاد ثلاثي الزمالك أمام المقاولون العرب.. من هم ؟

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفأجاة لجماهير الزمالك بشأن قائمة الفريق أمام  المقاولون العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :أنباء عن استبعاد شيكو بانزا والجزيري وسليمان من قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، امس الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي تجهيز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للثنائي الجديد، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح البرازيلي خوان ألفينا، تمهيدًا لظهورهما الأول في لقاء المقاولون العرب.

وكان فيريرا فضل عدم الدفع بعدي الدباغ في مباراة سيراميكا، خاصة مع تأخر تسجيل هدف التقدم حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب وضع اللاعب تحت ضغط مبكر، إلا أن المهاجم الفلسطيني بات جاهزًا الآن بعد خضوعه لبرنامج بدني مكثف خلال الفترة الماضية.

مهيب عبد الهادي الزمالك تشكيل الزمالك الزمالك و المقاولون

