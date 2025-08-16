متاح الآن.. التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة| رابط مباشر

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق للتسجيل للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2025.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2025، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg

موعد وشروط اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من اليوم السبت الموافق 16/8/2025 وسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام (بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني) ولن يعتد بأي وسيلة أخري للسداد.

ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما هو موضح بالجدول.

• وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.