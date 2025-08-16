بدء الإجراءات مبكرا ..السياحة توقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

وقعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عقد خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة للموسم الجديد , يأتي هذا في ظل الإجراءات التنظيمية المبكرة للحج طبقا للضوابط و النظم المصرية والسعودية.

كما يأتي ضمن سعي الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بالموسم الجديد.

الحج 2026

وقد وقع اختيار الغرفة على أحد الشركات السعودية " لخدمات الحج " لتفوز بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل لتقديم خدمات الضيافه لجميع برامج الحج السياحي بكافة مستوياته في المشاعر المقدسة.

جاء توقيع العقد بعد ماراثون من المفاوضات بين الطرفين للاتفاق على بنود التعاقد خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لحجاج السياحة , وقد أبدى الجانب السعودي إستجابة وقبول لمطالب الغرفة.

وقع عقد خدمة حجاج السياحة أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات مع الجانب السعودى،وذلك بحضور يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة , ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا , حيث تم فتح حوارا مثمرا مع الوفد السعودي، حول تفاصيل العقد وما تضمنه من خدمات.

وقد أشاد أعضاء غرفة السياحة بالمرونة الكبيرة التي أبداها مسؤولو الشركة السعودية واستجابتهم لمطالب الغرفة.

كما أكد أعضاء ومسئولو الشركة السعودية سعادتهم البالغة بالفوز بخدمة حجاج السياحة جميعا , مؤكدين عزمهم بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ، معربين عن تقديرهم لمصر التي يكن لها مسؤولو الشركة وجميع العاملين بها محبة ومكانة خاصة , وكذلك إقرارا وتقديرا لإختيار الغرفة للشركة للعام الثاني علي التوالي لخدمة حجاج الشركات وبما يعكس رضاء مسؤولو الغرفة وشركات السياحة عن أداء الشركة الموسم الماضي , مؤكدين حرصهم على بذل جهد أكبر هذا العام لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

وقد بدأت المباحثات بين غرفة السياحة والشركة السعودية فور إنتهاء موسم الحج المنقضي , وجرى إدخال عدة تعديلات على التعاقد بين الجانبين طبقا للتطورات التي تمت حتى الآن في النظم والضوابط المنظمة للحج في كل من مصر والسعودية , وقد بذل الجهاز الإداري للغرفة وعلي رأسه أسامة عارة المدير التنفيذي للغرفة جهدا كبيرا خلال تلك الفترة للتجهيز للتعاقد تحت إشراف رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وكذلك بالتنسيق مع مسؤولو الشركة السعودية.

وقد اختتمت المباحثات بتوقيع العقد في مقر الغرفة بالدقي وقد سبق توقيع العقد استكمال التفاوض والمباحات بين الجانبين بمقر الغرفة استمر لعدة ساعات وذلك بمشاركة ساهر سليم مدير إدارة السياحة الدينية وأحمد قطب مسؤول الأمانة العامة بالغرفة , بدأت باستعراض تقارير موسم الحج المنقضي لتلافي كافة سلبياته وتعظيم إيجابياته .

وقد أشاد مسؤولوا الغرفة بالخدمات المتميزة لشركة الراجحي خلال الموسم المنقضي ونجاحهم في التدخل الفوري خلال الموسم لحل كافة المشاكل التي ظهرت خلاله.

وتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار المباحثات بينهما خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد بدء مبكرا لإجراءات الحج السياحي تنفيذا للضوابط السعودية والمصرية وسوف يتم التحرك مبكرا أيضا مع شركات السياحة في إجراءات الحج على أن يتم توفير كافة سبل الراحة لحجاج السياحة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.