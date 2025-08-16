قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب سيارة تريلا في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير.. صور
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء الإجراءات مبكرا ..السياحة توقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

وقعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عقد خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة للموسم الجديد , يأتي هذا في ظل الإجراءات التنظيمية المبكرة للحج طبقا للضوابط و النظم المصرية والسعودية.

كما يأتي ضمن سعي الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بالموسم الجديد.

الحج 2026 

وقد وقع اختيار الغرفة على أحد الشركات السعودية "  لخدمات الحج " لتفوز بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل لتقديم خدمات الضيافه لجميع برامج الحج السياحي بكافة مستوياته في المشاعر المقدسة.

جاء توقيع العقد بعد ماراثون من المفاوضات بين الطرفين للاتفاق على بنود التعاقد خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لحجاج السياحة , وقد أبدى الجانب السعودي إستجابة وقبول لمطالب الغرفة.

وقع عقد خدمة حجاج السياحة أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات مع الجانب السعودى،وذلك بحضور يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة , ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا , حيث تم فتح حوارا مثمرا مع الوفد السعودي، حول تفاصيل العقد وما تضمنه من خدمات.

وقد أشاد أعضاء غرفة السياحة بالمرونة الكبيرة التي أبداها مسؤولو الشركة السعودية واستجابتهم لمطالب الغرفة.

 كما أكد أعضاء ومسئولو الشركة السعودية سعادتهم البالغة بالفوز بخدمة حجاج السياحة جميعا , مؤكدين عزمهم بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ، معربين عن تقديرهم لمصر التي يكن لها مسؤولو الشركة وجميع العاملين بها محبة ومكانة خاصة , وكذلك إقرارا وتقديرا لإختيار الغرفة للشركة للعام الثاني علي التوالي لخدمة حجاج الشركات وبما يعكس رضاء مسؤولو الغرفة وشركات السياحة عن أداء الشركة الموسم الماضي , مؤكدين حرصهم على بذل جهد أكبر هذا العام لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

وقد بدأت المباحثات بين غرفة السياحة والشركة السعودية فور إنتهاء موسم الحج المنقضي , وجرى إدخال عدة تعديلات على التعاقد بين الجانبين طبقا للتطورات التي تمت حتى الآن في النظم والضوابط المنظمة للحج في كل من مصر والسعودية , وقد بذل الجهاز الإداري للغرفة وعلي رأسه أسامة عارة المدير التنفيذي للغرفة جهدا كبيرا خلال تلك الفترة للتجهيز للتعاقد تحت إشراف رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وكذلك بالتنسيق مع مسؤولو الشركة السعودية.

وقد اختتمت المباحثات بتوقيع العقد في مقر الغرفة بالدقي وقد سبق توقيع العقد استكمال التفاوض والمباحات بين الجانبين بمقر الغرفة استمر لعدة ساعات وذلك بمشاركة  ساهر سليم مدير إدارة السياحة الدينية وأحمد قطب مسؤول الأمانة العامة بالغرفة , بدأت باستعراض تقارير موسم الحج المنقضي لتلافي كافة سلبياته وتعظيم إيجابياته .

 وقد أشاد مسؤولوا الغرفة بالخدمات المتميزة لشركة الراجحي خلال الموسم المنقضي ونجاحهم في التدخل الفوري خلال الموسم لحل كافة المشاكل التي ظهرت خلاله.

وتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار المباحثات بينهما خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد بدء مبكرا لإجراءات الحج السياحي تنفيذا للضوابط السعودية والمصرية وسوف يتم التحرك مبكرا أيضا مع شركات السياحة في إجراءات الحج على أن يتم توفير كافة سبل الراحة لحجاج السياحة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الحج السياحي الحج 2026 حج السياحة حج شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

المنيا.. إزالة 205 حالات تعدٍ خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 27

البالون الطائر بالاقصر

انطلاق 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 650 سائحا

عمليات محانا

إجراء 12 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الدقهلية بالمجان

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد