طاقم تحكيم مصري بقيادة معروف لمباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال

أعلنت الصفحة الرسمية للكرة المصرية عن وجود طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف في مباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال.

وكتبت الصفحة الرسمية للكرة المصرية:"طاقم مصري بقيادة معروف لمباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال ".

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر على ستاد نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في شهر سبتمبر المقبل.

وتضم المجموعة السابعة ساحل العاج والجابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل، ويتصدرها منتخب ساحل العاج.

كان منتخب الشباب المصري تحت 20 سنة لكرة القدم قد تعادل مع نظيره المغربي سلبيا اليوم بمدينة الرباط استعدادا لكأس العالم المقرر انطلاقها فى تشيلي 27 سبتمبر القادم.

شهد المباراة الكابتن حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى المغرب.

لعب المنتخب بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد عوض وعبد الله ويوستنجي ومعاذ عطية ومؤمن شريف فى خط الدفاع واحمد كاباكا وسيف سفاجا ومحمد السيد فى خط الوسط ومحمد عبد الله وعمر خضر واحمد شرف .. وفي الشوط الثاني شارك احمد عابدين ومهاب سامي واحمد وحيد واحمد عبد الله وياسين عاطف وعمر سيد معوض وأيمن أمير.

جاءت المباراة سجالا بين الفريقين واتسم الأداء بالقوة والحماس وسيطر الفراعنة على معظم فتراتها ولكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة على المرمي.