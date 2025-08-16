قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
رياضة

طاقم تحكيم مصري بقيادة معروف لمباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال

طافم حكام
طافم حكام
باسنتي ناجي

أعلنت الصفحة الرسمية للكرة المصرية عن وجود طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف في مباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال.

وكتبت الصفحة الرسمية للكرة المصرية:"طاقم مصري بقيادة معروف لمباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال ".

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر على ستاد نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في شهر سبتمبر المقبل.

وتضم المجموعة السابعة ساحل العاج والجابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل، ويتصدرها منتخب ساحل العاج.

كان منتخب الشباب المصري تحت 20 سنة لكرة القدم قد تعادل مع نظيره المغربي سلبيا اليوم بمدينة الرباط استعدادا لكأس العالم المقرر انطلاقها فى تشيلي 27 سبتمبر القادم.

شهد المباراة الكابتن حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى المغرب.

لعب المنتخب بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد عوض وعبد الله ويوستنجي ومعاذ عطية ومؤمن شريف فى خط الدفاع واحمد كاباكا وسيف سفاجا ومحمد السيد فى خط الوسط ومحمد عبد الله وعمر خضر واحمد شرف .. وفي الشوط الثاني شارك احمد عابدين ومهاب سامي واحمد وحيد واحمد عبد الله وياسين عاطف وعمر سيد معوض وأيمن أمير.

جاءت المباراة سجالا بين الفريقين واتسم الأداء بالقوة والحماس وسيطر الفراعنة على معظم فتراتها ولكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة على المرمي.

