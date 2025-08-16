قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بروتوكول المرصد المصري أبرز أنشطة وزارة التخطيط في أسبوع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة ، واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنقضي.

وخلال فعاليات الأسبوع المنقضي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالأعمال التحضيرية للدورة 33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وخلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة المشتركة بعمّان برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن؛ استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير اجتماعات الخبراء التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة.

وخلال الأسبوع المنقضي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول تطورات علاقات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك على هامش انعقاد الأعمال التحضيرية للجنة المُشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وضمن فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية؛ التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز سياسات النمو والتشغيل.

وفي ختام الدورة الثالثة والثلاثين للجنة، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على التنسيق والمتابعة المستمرة على مدار العام الماضي، من أجل إتمام فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يرأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة.

وخلال الدورة 33 للجنة العليا المشتركة، تم توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم المُوقعة بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ووزارة الأوقاف والشئون والمُقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للعام 2025/2026، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، واتفاقية تعاون في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وتم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام من 2025 إلى 2028، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وضمن فعاليات الأسبوع المنتهي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)؛ بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات" والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وتحت رعاية وتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمشاركة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة المراحل النهائية من إنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة، والوقوف على الموقف الحالي لإنشاء المركز.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030، والاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك بحضور الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، السيدات والسادة السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والأممية.

الحصاد الأسبوعى التعاون الدولى التخطيط

