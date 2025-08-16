قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل

هاني حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد، واتخذت وزارة التعليم العديد من القرارات والإجراءات الهامة من اجل ضمان عام دراسي جيد.

تعديلات قانون التعليم 

 

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مسئول ملف التعليم، بجريدة الأخبار إن هناك تعديلات جديدة على قانون التعليم تستهدف تطوير مسار الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الفني.


وأوضح فياض خلال حواره على قناة صدى البلد أن المرحلة الابتدائية ستشهد توجهًا جديدًا، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب ذوي القدرات الذهنية العملية والميول نحو الأنشطة اليدوية للالتحاق بـ"الإعدادية المهنية" بدلًا من المسار التقليدي.

وأضاف أن المرحلة الإعدادية ستشهد انفتاحًا على مسارات متعددة، حيث سيتمكن الطالب بعد انتهائها من اختيار الثانوي العام أو التعليم الفني حسب قدراته وميوله.

وأكد فياض أن التعليم الفني سيكون أمامه مساران:

مسار مدته 3 سنوات

وآخر مدته 5 سنوات

وأشار إلى أن النهضة بالتعليم الفني تتطلب وجود برامج محددة وتخصصات ملائمة لبيئة كل محافظة.

وأشار  إلى أهمية أن تكون التخصصات الفنية فيها مرتبطة بـنشاطها الصناعي، مثل صناعة الأثاث، لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.

الإلتزام بـ مصروفات المدارس القانونية وحظر تحصيل أي مبالغ إضافية 


تقرر رسميا الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (156)، الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2025 ، المنظم لهذا الشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده.

وتقرر حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة وضرورة اتحاذ الإجراء القانوني حيال المخالفات  فورا ضمانا للعدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية

تسجيل الغياب إلكترونيا وفي السجلات يوميا وتفعيل لائحة الانضباط 


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك ، واخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومكافحة التنمر والعنف بالمدارس


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم

مكافحة الدروس الخصوصية بـ3 إجراءات عاجلة


وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الدروس الخصوصية من خلال تفعيل الدور الاكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الاطار الرسمي المعتمد

آداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني وتفعيل الأنشطة التربوية


ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها بإلتزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة الى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة مع التأكيد على الالتزام اليومي بآداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني بإعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي

رحلات مدرسية تستهدف زيارة المشروعات القومية


وقررت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية لما لها من دور فعال في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم


 

