تنمية الفكر النقدي.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد مصر
النقل تطلق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات | صور
مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية
الهلال الأحمر المصري يوجّه فرق الطوارئ للسيطرة على حريق سوق الترجمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)

عبد الفتاح تركي

شب حريق في مخزن لتجميع وفرز الخردة بمنطقة بولاق أبو العلا غربي القاهرة، عصر السبت، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

حريق بولاق أبو العلا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منطقة الوكالة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى بقية المحلات والعقارات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

الأدخنة تملأ سماء القاهرة

وشهدت سماء وسط القاهرة أدخنة كثيفة عقب نشوب الحريق، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق.

وما زالت فرق الحماية المدنية في القاهرة تكافح للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن لتجميع الخردة وفرزها بمنطقة درب الشيخ فراج ببولاق أبو العلا.

واضطرت الأجهزة المعنية إلى إخلاء سكان 3 عقارات مجاورة لمخزن الخردة، بعد انتشار الأدخنة بمحيط الحريق وسط محاولات السيطرة على النيران، وذلك حفاظا على حياة السكان.

محافظ القاهرة يتابع حريق بولاق 

ويتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إطفاء الحريق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق قرب سوق الترجمان في بولاق أبو العلا بالقاهرة، إذ اندلع الحريق في مخزن لتجميع الخردة بالدور الأول بأحد العقارات، وامتد إلى الطابق الثاني بذات العقار، المكون من 5 طوابق بمنطقة درب الشيخ فراج.

كما فصلت الأجهزة المعنية في القاهرة المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة بمنطة سوق الترجمان في بولاق أبو العلا.

