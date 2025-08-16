حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)

شب حريق في مخزن لتجميع وفرز الخردة بمنطقة بولاق أبو العلا غربي القاهرة، عصر السبت، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

حريق بولاق أبو العلا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منطقة الوكالة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى بقية المحلات والعقارات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

الأدخنة تملأ سماء القاهرة

وشهدت سماء وسط القاهرة أدخنة كثيفة عقب نشوب الحريق، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق.

وما زالت فرق الحماية المدنية في القاهرة تكافح للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن لتجميع الخردة وفرزها بمنطقة درب الشيخ فراج ببولاق أبو العلا.

واضطرت الأجهزة المعنية إلى إخلاء سكان 3 عقارات مجاورة لمخزن الخردة، بعد انتشار الأدخنة بمحيط الحريق وسط محاولات السيطرة على النيران، وذلك حفاظا على حياة السكان.

محافظ القاهرة يتابع حريق بولاق

ويتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إطفاء الحريق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق قرب سوق الترجمان في بولاق أبو العلا بالقاهرة، إذ اندلع الحريق في مخزن لتجميع الخردة بالدور الأول بأحد العقارات، وامتد إلى الطابق الثاني بذات العقار، المكون من 5 طوابق بمنطقة درب الشيخ فراج.

كما فصلت الأجهزة المعنية في القاهرة المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة بمنطة سوق الترجمان في بولاق أبو العلا.