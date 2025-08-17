إطلاق حملة "احنا مصر" لتعزيز الوعي السياحي ..اليوم

يطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار ،حملة ترويجية سياحية تحت شعار "احنا مصر" والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الوعي السياحي لدى كافة فئات الشعب المصري، وذلك اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة.

أوضحت مصادر بوزارة السياحة والآثار ، أن حملة احنا مصر تطلقها هيئة تنشيط السياحة ،على عدة فيديوهات بمراحل مختلفة تستهدف بث الوعي الآثري والسياحي.

تسعى وزارة السياحة والآثار ، لإطلاق عدة حملات وفاعليات لترسيخ الوعي الآثري لدي مختلف فئات الشعب المصري ،وتعميق الإهتمام بـ التراث والتاريخ .



وفى إطار ذلك أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، ملتقي "القاهرة التاريخية -رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.



أوضح وزير السياحة والآثار ،أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية.