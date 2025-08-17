قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين من غزة بانتظار مراجعة إنسانية
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
أخبار البلد

إطلاق حملة "احنا مصر" لتعزيز الوعي السياحي ..اليوم

محمد الاسكندرانى

يطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار ،حملة ترويجية سياحية تحت شعار "احنا مصر" والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الوعي السياحي لدى كافة فئات الشعب المصري، وذلك اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة.

أوضحت مصادر بوزارة السياحة والآثار ، أن حملة احنا مصر تطلقها هيئة تنشيط السياحة ،على عدة فيديوهات بمراحل مختلفة تستهدف بث الوعي الآثري والسياحي.

السياحة والآثار 


تسعى وزارة السياحة والآثار ، لإطلاق عدة حملات وفاعليات لترسيخ الوعي الآثري لدي مختلف فئات الشعب المصري ،وتعميق الإهتمام بـ التراث والتاريخ .


وفى إطار ذلك أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، ملتقي "القاهرة التاريخية -رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.


أوضح وزير السياحة والآثار ،أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية.

وزير السياحة والآثار احنا مصر الوعي السياحي السياحة الآثار

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

أذكار المساء

أذكار النوم .. 10 أدعية نبوية حصن بها نفسك ولا تتركها ليلا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التوكل على الله عمل قلبي لا يراه الناس

التصوير الفوتوغرافي

ما حكم العمل في التصوير الفوتوغرافي؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

