قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين من غزة بانتظار مراجعة إنسانية
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: تحقيق تقدم ملحوظ

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025
 

كن منفتحًا على الآراء، وصقل أفكارك، ووازن بين الإبداع والتخطيط العملي لتحقيق تقدم ملحوظ والحفاظ على التركيز.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

قد يشعر مولود الدلو العازب بالانجذاب لشخص لديه اهتمامات مشتركة؛ فلا تتردد في اقتراح نزهة عابرة أو نشاط إبداعي. التواصل الصادق يُقوّي الروابط ويجلب طاقة متناغمة إلى حياتك العاطفية وسعادتك.

برج الدلو الوظيفي اليوم

يُتوقع من مطوري الأعمال مراعاة متطلبات العميل، وسيجد العاملون في المجالات الإبداعية فرصًا جديدة لعرض مهاراتهم. قد تتوقع أيضًا زيادة في الراتب أو تغييرًا في المسمى الوظيفي.

‏توقعات برج الدلو صحيا

تناول وجباتك بانتظام، وأضف الفواكه والحبوب الكاملة لتغذيتك. حافظ على رطوبة جسمك، وخذ فترات راحة قصيرة أثناء العمل لتمديد عضلاتك. مارس التنفس البطيء عند الشعور بالتوتر. مع نهاية الأسبوع، ستمنحك الخيارات الصحية البسيطة طاقة أكثر إشراقًا وعقلًا صافيًا.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

 تجنّب الإنفاق المُفرط بمراجعة ميزانيتك ووضع حدود واضحة. استشر خبيرًا لاكتساب وجهات نظر جديدة قبل اتخاذ قرارات كبيرة. يُمكن لتتبع النفقات الصغيرة أن يكشف عن فرص ادخار ربما فاتتك. بدمج الإبداع مع الإدارة الدقيقة، ستُرسي أساسًا للنمو وتشعر بالاستقرار المالي.

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

الزمالك

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك بعد مواجهة المقاولون

الزمالك

أيمن يونس يهاجم يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

منتخب مصر لكرة السلة

منتخب مصر لكرة السلة يتصدر مجموعته في الأفروباسكت بعد الفوز على أوغندا

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

