جامعة القاهرة تتصدر تصنيف شنغهاي 2025

بوتين: إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية أساس أي تسوية
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
تواصل جامعة القاهرة ريادتها الإقليمية والعالمية بالتصنيفات العالمية الكبرى؛ حيث تصدرت الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي لعام 2025، وحافظت على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، محافظـة بذلك على مكانتها المرموقة ضمن أعلى 1% من الجامعات العالمية، والأولى على مستوى مصر للعام ذاته.

وأشار تقرير تصنيف شنغهاي إلى أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية، تليها عدد من الجامعات الأخرى التي حجزت مواقعها ضمن أفضل 1000 جامعة حول العالم.

ويعتمد تصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) على 6 معايير محددة لتصنيف جامعات العالم، ويمكن قياسها، وهى: عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات التخصص (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميداليات التخصص (20%)، وعدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة بمجلات Nature and Science نسبة (20%)، وعدد الأبحاث المفهرسة في قواعد البيانات العالمية (Web of Science Papers) نسبة (20%)، وكذلك الوزن النسبي للخمس مؤشرات أعلاه مقسوما على عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (10%).

وجدير بالذكر أن جامعة القاهرة أحرزت مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية، حيث جاءت ضمن الفئة من 76 إلى 100 عالميًا في تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية، كما حصدت مركزًا متميزًا في مجال العلوم البيطرية بترتيب يتراوح بين 101 و150 عالميًا. وفي عدد من التخصصات الأخرى جاءت الجامعة ضمن الفئة من 151 إلى 200 على مستوى العالم، وتشمل هذه التخصصات: الرياضيات، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الزراعية، وطب الأسنان وعلوم الفم، إلى جانب الصيدلة والعلوم الصيدلية، كما حققت الجامعة حضورًا معتبرًا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وجاءت في الفئة من 201 إلى 300 عالميًا.

وتؤكد هذه النتائج قدرة جامعة القاهرة على المنافسة في كبرى التصنيفات الدولية، بما يعكس قوة منظومتها البحثية والتعليمية، وريادتها الإقليمية، ومساهمتها الفاعلة في الإنتاج العلمي العالمي.

