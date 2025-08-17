امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم

تشهد اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، و التربية الوطنية من 11:30 صباحا لـ 1 ظهراً

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين اليوم في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، امتحان اللغة العربية الورقة الثانية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا، وامتحان التربية الوطنية من 12:30 ظهرا لـ3 عصرا

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اليوم في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا و امتحان التربية الوطنية من 11:30 صباحا لـ 1ظهراً

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 أمس السبت الموافق 16 أغسطس 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، وتستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسي 2024 / 2025 للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 ، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم بمدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .