أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟
توك شو

أحمد موسى يفضح مخططا إخوانيا لنشر الفوضى .. ووزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


الإرهابي رضا فهمي تكفيري.. أحمد موسى يفضح مخطط إخواني لنشر الفوضى
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي الإخواني رضا فهمي يتحدث عن مشروع الإخوان لإسقاط الدولة المصرية .


أحمد موسى: الدولة المصرية تقوم بملحمة حقيقية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تقوم بملحمة حقيقية من اجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .

متحدث الحكومة: اللجان المعنية لن تتدخل في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.


وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تفاصيل عن واقعة الشاب عبد الرحمن خالد صاحب فيديو  الترويج لـ المتحف المصري الكبير.

وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير

تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل واقعة الشاب عبد الرحمن خالد؛ بسبب فيديو  الترويج لـ المتحف المصري الكبير .

محاولة خطف | صدمة في حادث مطاردة فتيات الواحات
كشف يوسف زكريا، والد نزال إحدى ضحايا حادث طريق الواحات، معلومات وتفاصيل عن الواقعة.


محطة حدائق أكتوبر التبادلية... شريان جديد يربط شرق مصر بجنوبها وغربها|صور

رصدت قناة إكسترا نيوز تفاصيل محطة حدائق أكتوبر التبادلية، التي تُعد من أهم المحطات المحورية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر،حيث وتتميز المحطة بموقع استراتيجي في قلب مدينة 6 أكتوبر، حيث تُشكّل نقطة التقاء رئيسية بين الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح) والخط الثاني (أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)، ما يجعلها حلقة وصل حيوية تربط بين شرق وغرب وجنوب البلاد.

يونيسف: النساء الحوامل في غزة يعانين من سوء تغذية حاد
أكدت منظمة يونيسف، أن العديد من الحوامل بغزة يعانين من سوء تغذية حاد ما يؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجةـ حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

دراجة نارية

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة دراجة نارية بدون ترخيص

طلاب الثانوية العامة

ضوابط التنسيق بنظام الثانوية العامة الجديد في قانون التعليم

مجلس الشيوخ

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرصه على تعزيز الأداء المالي للدولة

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

