أحمد موسى يفضح مخططا إخوانيا لنشر الفوضى .. ووزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



الإرهابي رضا فهمي تكفيري.. أحمد موسى يفضح مخطط إخواني لنشر الفوضى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي الإخواني رضا فهمي يتحدث عن مشروع الإخوان لإسقاط الدولة المصرية .



أحمد موسى: الدولة المصرية تقوم بملحمة حقيقية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تقوم بملحمة حقيقية من اجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .

متحدث الحكومة: اللجان المعنية لن تتدخل في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.



وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية

كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تفاصيل عن واقعة الشاب عبد الرحمن خالد صاحب فيديو الترويج لـ المتحف المصري الكبير.

وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير

تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل واقعة الشاب عبد الرحمن خالد؛ بسبب فيديو الترويج لـ المتحف المصري الكبير .

محاولة خطف | صدمة في حادث مطاردة فتيات الواحات

كشف يوسف زكريا، والد نزال إحدى ضحايا حادث طريق الواحات، معلومات وتفاصيل عن الواقعة.



محطة حدائق أكتوبر التبادلية... شريان جديد يربط شرق مصر بجنوبها وغربها|صور

رصدت قناة إكسترا نيوز تفاصيل محطة حدائق أكتوبر التبادلية، التي تُعد من أهم المحطات المحورية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر،حيث وتتميز المحطة بموقع استراتيجي في قلب مدينة 6 أكتوبر، حيث تُشكّل نقطة التقاء رئيسية بين الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح) والخط الثاني (أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)، ما يجعلها حلقة وصل حيوية تربط بين شرق وغرب وجنوب البلاد.

يونيسف: النساء الحوامل في غزة يعانين من سوء تغذية حاد

أكدت منظمة يونيسف، أن العديد من الحوامل بغزة يعانين من سوء تغذية حاد ما يؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجةـ حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .