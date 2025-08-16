وولفرهامبتون ضد مان سيتي| بداية رباعية لأبناء جوادريولا.. وهالاند يسجل هدفين

اكتسح فريق مانشستر سيتي، نظيره وولفرهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية مانشستر سيتي، عن طريق إيرلينج هالاند (هدفان) وتيجاني رايندرز وريان شرقي في الدقائق 34، 37، 61، 81.

وأهدر نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، فرصة هدف محقق في الدقيقة 19؛ بعدما سدد كرة برأسه ولكنها اعتلت المرمى.

وتمكن ولفرهامبتون من تسجيل هدف أول في شباك جيمس ترافورد، حارس مانشستر سيتي في الدقيقة 27، ولكن تم إلغائه بداي وجود حالة تسلل.

ونجح النجم إيرلينج هالاند في تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول ضد ولفرهامبتون، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من تيجاني ريندرز.

وفي الدقيقة 37، سجل ريندرز هدف مانشستر سيتي الثاني بنفسه، بعد تمريرة من أوسكار بوب، واستغلها الهولندي بنجاح، ليضاعف تفوق الضيوف.

ولم يتوقف مانشستر سيتي عند هذا الحد، حيث سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني له والثالث لكتيبة بيب جوارديولا، في الدقيقة 61، بعد أسيست جديد من ريندرز، بطريقة رائعة.

ودخل النجم المصري عمر مرموش كبديل في الدقيقة 66، بعد خروج زميله جيريمي دوكو.

وفي الدقيقة 81، سجل ريان شرقي الهدف الرابع، بعدما شارك كبديل في الدقيقة 73، حيث سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، ستونز، دياز، آيت نوري

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

خط الهجوم: دوكو، وهالاند