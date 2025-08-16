مرموش وفودين خلف هالاند .. التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، لموسم 2025 - 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتو

وتبث مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports Mena 1.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مواجهة وولفرهامبتون، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، ناثان آكي، آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا، إيلكاي جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.