هتوحشني.. منة فضالي مصدومة وتنعى تيمور تيمور

نعت الفنانة منة فضالي، زميلها الراحل مدير التصوير تيمور تيمور، معبرة عن صدمتها لسماع هذا الخبر.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "يا تيمور مش قادرة اصدق الخبر والله العظيم كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك برحمته البقاءلله صديقي و زميلي العزيز مدير التصوير تيمور تيمور في ذمة الله، حتوحشني يا صاحبي".





وفاة تيمور تيمور



رحل منذ قليل بشكل مفاجيء الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور الذي أعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني دون الكشف عن السبب.

تيمور تيمور حقق نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل جودر الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.



قدم أيضاً الراحل تيمور تيمور عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها رسالة الإمام، ومسلسل جراند أوتيل، السيدة الأولى، طريقي، كما صور أفلام منها رمسيس باريس وعلى جثتي وغيرها.

شارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية منها الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض وغيرها.