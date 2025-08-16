كان مثالًا للفنان الحقيقي.. الشركة المتحدة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب الحساب الرسمي للشركة المتحدة عبر موقع “فيس بوك”،: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مدير التصوير المبدع تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا سيبقى شاهدًا على موهبته وإبداعه، وعطاءً مخلصًا على مدى سنوات طويلة في خدمة صناعة السينما والتلفزيون”.

وأضافت: “لقد كان الفقيد مثالًا للفنان الحقيقي، جمع بين الحس الإبداعي الرفيع، والالتزام المهني، وأسهم بأعماله المتميزة في إثراء مكتبتنا البصرية والصورة السينمائية.. رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الكريمة وأحباءه وزملاءه الصبر والسلوان.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»”.

سبب وفاة تيمور تيمور

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، خلال حياته، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل “جودر”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.

وقدم الراحل تيمور تيمور أيضا، عددا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها “رسالة الإمام”، ومسلسل “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، كما صور أفلاما، منها “رمسيس باريس” و"على جثتي" وغيرها.

وشارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية، منها “الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض” وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعى تيمور تيمور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا، تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.