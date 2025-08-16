هتوحشنى يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى تيمور تيمور

نعى الفنان أحمد السقا، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هتوحشني يا صاحبى، هتوحشنى يا اطيب خلق الله ربنا يرحمك و يغفرلك يا تيمور و يصبر اهلك و يصبرنا

إنا لله وإنا إليه راجعون

برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

سبب وفاة تيمور تيمور

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، خلال حياته، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل “جودر”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.

وقدم الراحل تيمور تيمور أيضا، عددا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها “رسالة الإمام”، ومسلسل “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، كما صور أفلاما، منها “رمسيس باريس” و"على جثتي" وغيرها.

وشارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية، منها “الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض” وغيرها.