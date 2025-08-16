قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور
تفاصيل صادمة لغرق مدير تصوير شهير في الساحل الشمالي
أخي وصديقي العزيز..ياسر جلال ينعى تيمور تيمور
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
ندعو لك بالشفاء والعودة سريعًا.. شريف عامر يدعم أنغام بهذه الكلمات
بثنائية كين ودياز.. بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني للمرة الـ11 في تاريخه
الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن اللقب
شاب يتحرش بفتاة داخل أتوبيس عام في وسط البلد ويقفز من النافذة
تعليق مؤثر من نجوى فؤاد بعد زيارة وفد المهن التمثيلية في منزلها .. خاص
الزمالك ضد المقاولون .. الفارس الأبيض يفشل فى خطف الذئاب ويتعادلان سلبيا
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش شايف إبداع.. والشاب غلط
فن وثقافة

هتوحشنى يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى تيمور تيمور

تيمور
تيمور
يارا أمين

نعى الفنان أحمد السقا، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هتوحشني يا صاحبى، هتوحشنى يا اطيب خلق الله ربنا يرحمك و يغفرلك يا تيمور و يصبر اهلك و يصبرنا
إنا لله وإنا إليه راجعون
برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

سبب وفاة تيمور تيمور

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، خلال حياته، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل “جودر”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.

وقدم الراحل تيمور تيمور أيضا، عددا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها “رسالة الإمام”، ومسلسل “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، كما صور أفلاما، منها “رمسيس باريس” و"على جثتي" وغيرها.

وشارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية، منها “الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض” وغيرها.

