قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين من غزة بانتظار مراجعة إنسانية
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
أيمن يونس يهاجم يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

يمنى عبد الظاهر

هاجم أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، مساء اليوم السبت، البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب تعادل الفارس الأبيض مع المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

قال أيمن يونس، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "انت السبب يا يانيك يا فيريرا مش اللاعبين ولا حتى الملعب، إزاي عبدالله السعيد وناصر ماهر في الملعب؟، وهما بيعملوا نفس الدور لازم تختار واحد".

وأضاف أيمن يونس: "وياريت يانيك فيريرا يراجع حساباته كويس بعد مباراة المقاولون العرب، ويشوف الغلط فين ويصححه وميكابرش في التبديلات والتشكيل الأساسي".

جدير بالذكر أن قال يانيك فيريرا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم السبت: "نأمل في تحضير جودتنا، لكن على مثل هذا الملعب صعب للغاية، لكي نخترق التكتلات الدفاعية، علينا تحريك الكرة بسرعة، لكن هذا الملعب منعنا".

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

واحتضن ملعب “القاهرة الدولي”، مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات الدوري المصري اليوم السبت.

بتلك النتيجة يأتي نادي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط.
 

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

إلهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

التسمم

لو تسممت من الأكل.. 3 خطوات يجب اتباعها لإنقاذك قبل الوصول للمستشفى

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

