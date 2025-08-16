جهاز منتخب مصر بالمقصورة الرئيسية لمباراة الزمالك والمقاولون

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك و المقاولون المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الزمالك والمقاولون العرب، وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت الشوط الأول سيطرة على مجريات اللعب من جانب نادي الزمالك دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:

أدم كايد - عدى الدباغ

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا المقرر لها ٥ سبتمبر باستاد القاهرة ‏ضمن مواجهات الجولة السابعه من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات ‏كأس العالم ٢٠٢٦ ، ثم مواجهة بوركينا فاسو علي ملعب الأخير يوم ٩ ‏سبتمبر .‏