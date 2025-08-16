قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
كريم عاطف

انتهى منذ قليل الشوط الأول من اللقاء الذي جمع بين فريقي سموحة و غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة ‏دوري ‏Nile‏ الممتاز.‏

وتعادل الفرقين بدون أهداف خلال أحداث الشوط الأول، والذي جمعهم على ملعب استاد غزل المحلة.

وكان قد أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان 

- خط الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر 

- خط الوسط: أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو – خالد الغندور 

- خط الهجوم: صامويل أمادو – بابي بادجي .

أما علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، فأعلن عن التشكيلة الأساسية لفريقه وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: عامر عامر .

- خط الدفاع: أحمد شوشة – أحمد العش – محمود مجدي – يحيى زكريا. 

- خط الوسط: موري توريه – محمود نبيل "بلبل" – رشاد العرفاوي. 

- خط الهجوم: ويليامز صنداي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – سولومون ألادي. 

سموحة غزل المحلة دوري ‏Nile‏ الممتاز دوري Nile استاد غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

فوربس

تقرير فوربس: كيف تعزز الإمارات والسعودية مكانتهما في قطاع السفر؟

أرشيفية

قمة حاسمة في واشنطن.. ترامب يدعو زعماء أوروبيين وزيلينسكي لاجتماع بشأن أوكرانيا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

بالصور

جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة

علامات الإصابة بجرثومة المعدة
علامات الإصابة بجرثومة المعدة
علامات الإصابة بجرثومة المعدة

قبل انطلاقه بساعات .. مي فاروق تشارك جمهورها بروفات حفلها بمهرجان قرطاج الدولي

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد