دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏

انتهى منذ قليل الشوط الأول من اللقاء الذي جمع بين فريقي سموحة و غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة ‏دوري ‏Nile‏ الممتاز.‏

وتعادل الفرقين بدون أهداف خلال أحداث الشوط الأول، والذي جمعهم على ملعب استاد غزل المحلة.

وكان قد أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان

- خط الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر

- خط الوسط: أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو – خالد الغندور

- خط الهجوم: صامويل أمادو – بابي بادجي .

أما علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، فأعلن عن التشكيلة الأساسية لفريقه وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: عامر عامر .

- خط الدفاع: أحمد شوشة – أحمد العش – محمود مجدي – يحيى زكريا.

- خط الوسط: موري توريه – محمود نبيل "بلبل" – رشاد العرفاوي.

- خط الهجوم: ويليامز صنداي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – سولومون ألادي.