بيفكرني بـ خالد الغندور.. إعلامي يعلّق على أداء اللاعب خوان البرازيلي

علّق الإعلامي خالد الغندور على أداء اللاعب خوان البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: "خوان البرازيلي لاعب مميز، باين من لمسته، بيفكرني بخالد الغندور."

وقرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية يوم الأحد، عقب مواجهة المقاولون العرب التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.