ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
رياضة

إسلام صادق عن تعادل الزمالك: فيريرا فشل في تغيير شكل الأبيض

اسلام صادق
اسلام صادق
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي إسلام صادق علي تعادل الزمالك امام المقاولون العرب.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك:" المقاولون العرب يفرض التعادل السلبي على الزمالك ..وفشل يانيك فيريرا في تغيير شكل الأبيض خلال شوطي اللقاء!".

وكان قد أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن تعادل الأبيض أمام المقاولون العرب ليس مؤشراً على أي شيء.

وقال حمزة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "تعادل الزمالك مع المقاولون العرب ليس محبطًا، وما زال مبكرًا للغاية الحديث عن صراع الدوري".

وأضاف: "الزمالك بحاجة إلى الوقت من أجل انسجام لاعبي الفريق والصفقات الجديدة، وهناك مؤشرات إيجابية بشأن التدعيمات التي أبرمها الفريق".

وتابع: "الزمالك سيكون شرسًا في الناحية الهجومية، ويانيك فيريرا يحتاج إلى وقت لمعرفة إمكانيات لاعبيه جيدًا".

واستكمل: "التكتل الدفاعي الذي اعتمده المقاولون العرب صعب مهمة الزمالك، على عكس لقاء سيراميكا كليوباترا الماضي".

وأكمل: "أداء الزمالك سيتطور مع الوقت، وكل ما يحتاجه الفريق هو وجود انسجام بين لاعبيه".

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

غزة

محلل سياسي فلسطيني: الأمريكان لديهم موقف واضح من الحرب في غزة.. وهم سبب توقف المفاوضات|فيديو

نتنياهو

القضية ليست غزة فقط | «عاشور»: الموقف المصري والعربي كان حازماً ضد أوهام نتنياهو التوسعية

البنك المركزي

أستاذ تمويل يتوقع انخفاض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

