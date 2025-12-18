قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال متوسط في جولة الإعادة لانتخابات النواب بجنوب سيناء

مستوي الاقبال فى لجان طور سيناء
مستوي الاقبال فى لجان طور سيناء
ايمن محمد

انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، على مقعد فردي واحد بالدائرة الثانية طور سيناء التي تضم مدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس، وذلك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها في صورة حضارية.

وشهدت محيطات اللجان الانتخابية تواجدًا مكثفًا للأجهزة الأمنية ورجال المرور، لتنظيم الحركة المرورية وتوجيه المواطنين إلى التحويلات المرورية التي جرى تنفيذها، بما يضمن سهولة دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان دون معوقات.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع بدء توافد متوسط  للناخبين خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني لجولة الإعادة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء حضور جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية قبل الموعد المحدد لفتح اللجان، والانتهاء من تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين بكافة اللجان، مشيرًا إلى أن المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات.

وفي هذا السياق، تابع محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور خالد مبارك، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال مركز العمليات والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر الخدمات اللازمة للناخبين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم التنظيمي واللوجستي.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على الدعم والتنظيم دون أي تدخل في التصويت.

وأشار إلى تجهيز اللجان الانتخابية على أعلى مستوى، مع توفير الأحبار اللازمة بجميع اللجان، وإتاحة كراسٍ متحركة لتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، دون رصد أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء على مقعد فردي واحد بالدائرة الثانية طور سيناء من خلال 10 لجان انتخابية موزعة على مدن الدائرة، بواقع لجنة عامة وخمس لجان فرعية بمدينة طور سيناء، ولجنتين فرعيتين بمدينة رأس سدر، ولجنة فرعية واحدة بكل من مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة.

جنوب سيناء انتخابات الإعادة إقبال متوسظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التصوف الصحيح مسلك أصيل منضبط بالكتاب والسنة ويسهم في ترسيخ القيم الروحية

غلاف مجلة دار الإفتاء

مصر الأولى عربيًّا في الدراسات الإسلامية.. ودار الإفتاء الأكثـر تأثيرًّا 2025

نزوح مستمر فى السودان

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد