إقبال متوسط في جولة الإعادة لانتخابات النواب بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، على مقعد فردي واحد بالدائرة الثانية طور سيناء التي تضم مدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس، وذلك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها في صورة حضارية.

وشهدت محيطات اللجان الانتخابية تواجدًا مكثفًا للأجهزة الأمنية ورجال المرور، لتنظيم الحركة المرورية وتوجيه المواطنين إلى التحويلات المرورية التي جرى تنفيذها، بما يضمن سهولة دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان دون معوقات.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع بدء توافد متوسط للناخبين خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني لجولة الإعادة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء حضور جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية قبل الموعد المحدد لفتح اللجان، والانتهاء من تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين بكافة اللجان، مشيرًا إلى أن المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات.

وفي هذا السياق، تابع محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور خالد مبارك، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال مركز العمليات والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر الخدمات اللازمة للناخبين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم التنظيمي واللوجستي.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على الدعم والتنظيم دون أي تدخل في التصويت.

وأشار إلى تجهيز اللجان الانتخابية على أعلى مستوى، مع توفير الأحبار اللازمة بجميع اللجان، وإتاحة كراسٍ متحركة لتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، دون رصد أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء على مقعد فردي واحد بالدائرة الثانية طور سيناء من خلال 10 لجان انتخابية موزعة على مدن الدائرة، بواقع لجنة عامة وخمس لجان فرعية بمدينة طور سيناء، ولجنتين فرعيتين بمدينة رأس سدر، ولجنة فرعية واحدة بكل من مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة.