قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بقنا

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
يوسف رجب

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برفقتها الدكتور خالدعبد الحليم، محافظ قنا، الوضع الراهن لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية MBT والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الزيارة من وزارة البيئة كل من: ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمعت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبد الحليم، إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حول مخطط مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية MBT والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، موضحا مكونات المشروع ومراحله التفصيلية والطاقة الاستيعابية للمحطة من كميات المخلفات المتولدة من عدة مراكز بقنا ومراحل التشغيل للمشروع ، كما تم الاشارة إلى إنه سيتم طرح عملية التشغيل للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة . 

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، بأن المشروع يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو "التحول الأخضر" وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة منظومة النظافة في صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالظروف البيئية والصحية في المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، بأن المشروع تبلغ التكلفة الاجمالية له حوالي ٤٠٠ مليون جنيه ويعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات التي ينفذها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا ورفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء لأبناء محافظة قنا وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

وأشارت عوض، إلى أن المشروع يستهدف معالجة ما لا يقل عن ١٣٥ ألف طن سنوياً من المخلفات البلدية الصلبة المجمعة، لاستخلاص نحو ٨ آلاف طن سنوياً من المفروزات القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عالي الجودة بواقع ٤٤ ألف طن سنوياً لدعم القطاع الزراعي، فضلاً عن إنتاج ٣٧ ألف طن سنوياً من وقود المرفوضات لاستخدامه كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت، وصولاً إلى التخلص الآمن من المرفوضات النهائية التي تقدر بـ ٣٠ ألف طن سنوياً بالمدفن الصحي المقام بالموقع وفقاً لأعلى معايير الحماية البيئية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، بأن محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية MBT تقع بمنطقة كلاحين – مركز قفط على مساحة 16.5 فدان، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 30 طن/ساعة، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة، ويقع المدفن الصحي على مسافة نحو 18.5 كم من مدينة قوص على الجانب الشرقي من الطريق الصحراوي السريع (قنا – الأقصر)، وتبلغ مساحته حوالي 30 فدانًا، بسعة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب، وبعمر افتراضي يقدر بنحو 15 عامًا، مع إمكانية التمديد رأسيًا مستقبلًا.

وشددت عوض، على التنسيق المستمر مع محافظة قنا وشركاء التنمية لضمان إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، بمتابعة نسب الإنجاز أولا بأول وضمان سير العمل وفقاً للجداول الزمنية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بصعيد مصر لتحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال العمل البيئي.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن مشروع مصنع المعالج الميكانيكية والبيولوجية يستهدف استقبال المخلفات الصلبة البلدية المتولدة عن مراكز "قوص، وقفط، ونقادة"، وإجراء عمليات الفرز الأولى لاستبعاد المخلفات غير القابلة للمعالجة ونقلها إلى المدفن الصحي المحكوم، فضلًا عن فصل المادة العضوية من خلال نخل المخلفات، ونقلها إلى منطقة المعالجة البيولوجية لتحويلها إلى سماد عضوي، إلى جانب استخراج وتنقية وتجفيف الوقود البديل، مع نقل جميع المرفوضات الناتجة عن مختلف مراحل التشغيل إلى المدفن الصحي المحكوم.

وأضاف محافظ قنا، أن المدفن الصحي الملحق بوحدة المعالجة MBT يُعد جزءًا أصيلًا ومتكاملًا من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، ويهدف إلى تحقيق التخلص الآمن والبيئي من المخلفات الصلبة البلدية وفقًا للاشتراطات البيئية والكود المصري.

وشدد محافظ قنا، أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل محافظة قنا.

وفي ختام الزيارة تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا غرفة التحكم الرئيسية للمشروع واستمعا لشرح من الدكتور محمد يحي ممثل شركة ايكارو للتعرف علي آليات العمل والقدرات التكنولوجية والفنية للتحكم في كافة أجزاء المشروع والذي تم تنفيذه وفقاً لاحدث التكنولوجيات العالمية ومراعاة الاشتراطات المطلوبة ، وتقوم شركة ايكارو بتنفيذ المصنع.
 

قنا وزيرة التنمية المحلية مصنع المعالجة الميكانيكية المدفن الصحي قوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التصوف الصحيح مسلك أصيل منضبط بالكتاب والسنة ويسهم في ترسيخ القيم الروحية

غلاف مجلة دار الإفتاء

مصر الأولى عربيًّا في الدراسات الإسلامية.. ودار الإفتاء الأكثـر تأثيرًّا 2025

نزوح مستمر فى السودان

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد