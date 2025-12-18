إصابة 4 أشخاص مشاجره بينهم بإحدى قرى الدقهلية

أصيب أربع اشخاص باصابات متفرقه اثر نشوب مشاجرة بينهم لخلافات سابقة باحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده بنشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص مما ادى الى اصابة اربعه بقريه طرانيس العرب التابعة على لمركز السنبلاوين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتببن اصابة كلا من محمد عبد الوهاب السعيد بسيوني 64 عاما مقيم طرانيس العرب السنبلاوين وإصابته



كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سلوى إسماعيل عوض أحمد 59 عاما مقيمة طرانيس العرب واصابتها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بدريه محمود كامل السيد 54 عاما واصابتها

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم هيام محمد عبده سيد أحمد 55 عاما واصابتها

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وجميعهم مقيمى طرانيس العرب تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين تلقي العلاج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعه