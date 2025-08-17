مأساة في الساحل.. وفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه| القصة الكاملة

خيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور مساء السبت، إثر حادث مأساوي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث فارق الحياة غرقاً أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الموت المحقق.

وفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ نجله

ووفقا لشهادات مقربين، تمكن تيمور من إنقاذ ابنه، لكنه لم يستطع النجاة بنفسه، ليُنقل جثمانه لاحقا إلى مستشفى رأس الحكمة، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتشييعه إلى مثواه الأخير.

صدمة في الوسط الفني

الفنان حسام داغر كان من أوائل من كشفوا تفاصيل الحادث، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أب ينقذ ابنه ويغرق هو.. ياه يا تيمور على الوجع"،

معبرا عن حزنه الشديد وعجزه عن التوقف عن البكاء على صديقه.

شهيد الأبوة

من جانبه وصف المنتج إبراهيم حمودة الراحل بـ"شهيد الأبوة"، قائلاً: "مات غرقا وهو يحاول إنقاذ ابنه.. مشهد قاسي ومؤلم وسيناريو مرعب".

نعي رسمي وإرث فني

و أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وفاة تيمور تيمور، مؤكداً أن النقابة فقدت أحد أبنائها الموهوبين.

وأصدرت النقابة بياناً نعت فيه الراحل، مشيدة بما تركه من بصمة مميزة في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

تيمور تيمور مسيرة فنية بارزة

الراحل خريج معهد السينما قسم تصوير، وشارك خلال دراسته في عدد من المشاريع الفنية، من أبرزها فيلم "الحاسة السابعة" ومسلسل "شباب أون لاين".

وعمل مديراً للتصوير في أفلام بارزة مثل "إبراهيم الأبيض"، "على جثتي"، و"بعد الموقعة" الذي شارك في مهرجان "كان" السينمائي.

رحيل الفنان تيمور تيمور المفاجئ ترك صدمة كبيرة بين زملائه ومحبيه، الذين ودعوه بعبارات مؤثرة، مؤكدين أن ما فعله يجسد أنبل صور التضحية والأبوة.