بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين

بثَّت عدسة صدر البلد مشاهد حية من داخل القطار الخامس المخصص لرحلات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، والذي انطلق من محطة مصر برمسيس في طريقه إلى أسوان، ومنها برًا إلى الأراضي السودانية.

وأظهرت اللقطات توافر الخدمات داخل القطار، حيث تم تجهيز العربات بمكيفات هواء وحمامات، إلى جانب توزيع وجبات مجانية على الركاب، ووجود أفراد من الأمن لتنظيم عملية الركوب وتوفير الانضباط داخل المحطة والقطار.

كما جرى توزيع قبعات كُتب عليها "شكرا مصر" على الركاب، خُصصت للأطفال بشكل خاص لحمايتهم من حرارة الشمس.

ويأتي تشغيل القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد تشغيل أربعة قطارات سابقة، وذلك لتسهيل عودة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم وسط أجواء منظمة وخدمات مهيأة لضمان الراحة طوال الرحلة.

لمشاهدة البث :-

