قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات
مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس
موعد ومكان جنازة وعزاء مدير التصوير تيمور تيمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين

أطفال السودان
أطفال السودان
حمادة خطاب

بثَّت عدسة صدر البلد مشاهد حية من داخل القطار الخامس المخصص لرحلات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، والذي انطلق من محطة مصر برمسيس في طريقه إلى أسوان، ومنها برًا إلى الأراضي السودانية.

وأظهرت اللقطات توافر الخدمات داخل القطار، حيث تم تجهيز العربات بمكيفات هواء وحمامات، إلى جانب توزيع وجبات مجانية على الركاب، ووجود أفراد من الأمن لتنظيم عملية الركوب وتوفير الانضباط داخل المحطة والقطار.

كما جرى توزيع قبعات كُتب عليها "شكرا مصر" على الركاب، خُصصت للأطفال بشكل خاص لحمايتهم من حرارة الشمس.

ويأتي تشغيل القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد تشغيل أربعة قطارات سابقة، وذلك لتسهيل عودة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم وسط أجواء منظمة وخدمات مهيأة لضمان الراحة طوال الرحلة.

لمشاهدة البث :-

https://www.facebook.com/share/v/15x6Dj8urj/

تحيا مصر قطارات السكك الحديدية النقل السودانيين قطارات القطار وجبات مجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

حملة تمونية

12 مخالفة في 8 مخابز.. حملات مفاجئة بالدقهلية لضبط جودة الخبز

قافلة طبية ببني سويف

صحة بني سويف: تقديم أكثر من 930 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال شهر

محافظ القاهرة

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا في حي السلام بالقاهرة.. صور

بالصور

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

سكارف وألوان صيف.. هبة مجدي تتألق بفستان تشعل السوشيال بجمالها

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد