تنشيط السياحة: إطلاق حملة توعية بعنوان إحنا مصر على 3 مراحل

قال أحمد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن حملة التوعية السياحية إحنا مصر ، تركز على تحسين التجربة السياحية، عبر تعامل المجتمع المحلي مع السائحين .

حملة احنا مصر

أضاف يوسف ، أننا نفذنا ورش عمل للتوعية الأثرية والسياحية بالإضافة إلي شراكات مع عدة مؤسسات أبرزها التضامن الاجتماعي.

أشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلي إننا اهدفنا من حملة احنا مصر تحسين تجربة السائح ،وتوعية المواطنين بالأثار الاقتصادية على التعامل الجيد وغير الجيد ،و أهمية تفاعل المواطنين كسفراء للسياحة المصرية .

تابع قائلا : ستطلق الحملة على ثلاث مراحل الأولي العودة للممارسات الإيجابية ،تليها التعامل الجيد من السائحين ،وثالثها دور المجتمع المصري في نشر الإيجابيات عبر حث المواطنين على مشاركة الإيجابيات.

لفت الى أن المخطط الإعلاني للحملة ، سيشهد إعلانات خارجية بالشوارع والميادين الرئيسية، وإعلانات راديو وتلفزيون لمدة شهرين وأخري ٣ شهور في الديجيتال .