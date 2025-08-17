قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الباسط: كل الأندية اشتكت من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة
وزير الطوارئ السوري يعلن إخماد حرائق الغابات في ريف حماة الغربي
وزير السياحة والآثار: "إحنا مصر" تهدف إلى نشر الوعي السياحي وتعزيز الفخر والانتماء الوطني
فتاوى وأحكام| ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟.. حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها
رئيس النيابة الإدارية: القومي للمرأة يرسخ الحقوق الدستورية والقانونية للسيدة المصرية
فون دير لاين تنضم إلى اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
تنشيط السياحة: إطلاق حملة توعية بعنوان إحنا مصر على 3 مراحل
قيادي بـ مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة عززت من كفاءة الأداء المالي
إِنَّ منَ الشَّجَرِ شَجرةً لا يَسقُطُ وَرقُهَا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة
القصة الكاملة| رحيل صادم وجنازة شعبية في وداع كابتن حنفي هليل أسطورة الجيل الذهبي بغزل المحلة ..صور
هواتف فراولة وتفاحة تكشف سر فيديوهات الرقص بـ غرفة النوم
فيضان مفاجئ يضرب شمال الصين ويخلّف ثمانية قتلى وأربعة مفقودين
وزير السياحة والآثار: "إحنا مصر" تهدف إلى نشر الوعي السياحي وتعزيز الفخر والانتماء الوطني

محمد الاسكندرانى

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، إن حملة إحنا مصر تروج لنشر الوعي السياحي، بالإضافة إلي سلوك الأفراد في تعاملهم مع السائحين.

حملة إحنا مصر 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة احنا مصر،بحضور قيادات القطاع السياحي. 

لفت الوزير أن الحملة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشعور بالفخر والانتماء الوطني لدى المواطنين تجاه حضارتهم العريقة.

أفاد وزير السياحة والآثار، أن الوعي قضية هامة نرتكز عليها من أجل تجربة سياحية متميزة.

من جانبه قال أحمد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنشيط السياحة،  أن حملة التوعية السياحية إحنا مصر ، تركز على تحسين التجربة السياحية، عبر تعامل المجتمع المحلي مع السائحين .

أضاف يوسف ، أننا نفذنا ورش عمل للتوعية الأثرية والسياحية بالإضافة إلي شراكات مع عدة مؤسسات أبرزها التضامن الاجتماعي.

وزير السياحة والآثار حملة إحنا مصر احنا مصر مصر السياحة

