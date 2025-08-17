وزير السياحة والآثار: "إحنا مصر" تهدف إلى نشر الوعي السياحي وتعزيز الفخر والانتماء الوطني

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، إن حملة إحنا مصر تروج لنشر الوعي السياحي، بالإضافة إلي سلوك الأفراد في تعاملهم مع السائحين.

حملة إحنا مصر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة احنا مصر،بحضور قيادات القطاع السياحي.

لفت الوزير أن الحملة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشعور بالفخر والانتماء الوطني لدى المواطنين تجاه حضارتهم العريقة.

أفاد وزير السياحة والآثار، أن الوعي قضية هامة نرتكز عليها من أجل تجربة سياحية متميزة.

من جانبه قال أحمد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن حملة التوعية السياحية إحنا مصر ، تركز على تحسين التجربة السياحية، عبر تعامل المجتمع المحلي مع السائحين .

أضاف يوسف ، أننا نفذنا ورش عمل للتوعية الأثرية والسياحية بالإضافة إلي شراكات مع عدة مؤسسات أبرزها التضامن الاجتماعي.