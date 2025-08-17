قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى السمسمية ومهرجان مسرح الطفل بروض الفرج والقناطر الخيرية.. 200 عنوان لقصور الثقافة في معرض السويس

جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندتها الأسبوعية، التي تتوزع فعالياتها من اليوم الأحد، وحتى السبت 23 أغسطس الحالي بمختلف المحافظات، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتشمل الأجندة لقاءات تثقيفية وتوعوية، عروضا مسرحية، حفلات وملتقيات فنية، إلى جانب عروض الأفلام السينمائية، بما يعكس ثراء المشهد الثقافي وتنوعه.


انطلاق ملتقى السمسمية بالإسماعيلية.. الليلة

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة الثالثة لملتقى السمسمية القومي بقصر ثقافة الإسماعيلية، في احتفاء بآلة السمسمية التي أدرجت مؤخرا على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو. 
ويشهد حفل الافتتاح تكريم رموز فن السمسمية واللجنة العلمية التي أسهمت في تسجيلها، فيما يتضمن المهرجان عروضا مميزة لتسع فرق فنية تقدم بقصر ثقافة الإسماعيلية، وعلى مسرحي مركز شباب الشيخ زايد وشاطئ الفيروز.


استمرار عرض "حب من طرف حامد" على مسرح السامر

يتواصل هذا الأسبوع العرض الغنائي الاستعراضي "حب من طرف حامد" على مسرح السامر بالعجوزة، وهو من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وبطولة ميدو عادل وكوكبة من النجوم، والعرض مستوحى عن مسرحية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي يتخلله مفارقات مشوقة.


الحفلات الصيفية تزين مطروح ودمياط والإسكندرية والعلمين

كما تتواصل فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية هذا الأسبوع في محافظات: مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، دمياط، والعلمين.
ويستقبل النادي الاجتماعي بمطروح اليوم الأحد عروضا فنية لفرقة ملوي للفنون الشعبية ضمن مهرجان صيف بلدنا، تستمر حتى غدا الاثنين، وعلى المسرح الروماني بمدينة رأس البر بدمياط، تقدم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، عرضا فنيا في الثامنة مساءً.
ويشهد المسرح الروماني بكورنيش بجمصة بالدقهلية، عرضا فنيا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية، وتقدم فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضا مستوحاة من فلكلور الصعيد على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.
وتتواصل الفعاليات يومي الثلاثاء والأربعاء في الإسكندرية مع عروض فنية جديدة لفرقة ملوي للفنون الشعبية.
أما في مدينة العلمين، تستمر فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" يومي الخميس والجمعة، بمشاركة فرقتي النيل للموسيقى والغناء الشعبي، والأنفوشي للفنون الشعبية.


جولات جديدة بملتقى الفيوم للرسوم المتحركة

يشهد هذا الأسبوع جولات جديدة بمحافظة الفيوم ضمن فعاليات ملتقى الرسوم المتحركة، الذي يستمر حتى 23 أغسطس الحالي، بمشاركة 11 فنانا تشكيليا.
ويشمل البرنامج زيارات لأبرز المواقع الأثرية والطبيعية بالمحافظة، وتختتم الفعاليات بإنتاج أحد عشر فيلم رسوم متحركة قصير، يعكس كل منها روح المكان ويبرز ثراء الفيوم السياحي والتراثي.
 

الأربعاء.. انطلاق المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل

تنطلق مساء الأربعاء 20 أغسطس، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.
يشارك في المهرجان 21 عرضا مسرحيا، وتقدم جميعها بالمجان، حتى 1 سبتمبر المقبل، على مسرحي قصر ثقافة روض الفرج، والقناطر الخيرية.
ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الرموز الفنية والمسرحية في مجال مسرح الطفل.


200 عنوان لقصور الثقافة في معرض السويس للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 20 وحتى 29 أغسطس، بممشى أهل السويس.
وتطرح أكثر من 200 عنوان من أحدث إصداراتها، إضافة إلى مؤلفات العقاد وطه حسين وكتب الأطفال والمجلات، بأسعار مخفضة تشجيعا لأهالي السويس وزوارها على القراءة والاقتناء.


فعاليات تثقيفية وعروض سينمائية

وتتضمن أجندة الأسبوع أيضا ندوات أدبية ولقاءات توعوية، وفعاليات احتفالا بعيد وفاء النيل، إلى جانب استمرار الأفلام السينمائية المجانية التي يقدمها قصر السينما بجاردن سيتي، وعروض المسرح المتنقل لدعم المواهب ونشر الوعي بقرى برج العرب، بالإسكندرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان الأنشطة الثقافية مختلف المحافظات برامج وزارة الثقافة

علاء الساحر
جلطات
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من المساعدات الإنسانية
