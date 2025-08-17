انطلاق القافلة 16من المساعدات باتجاه معبر كرم أبو سالم لـ غزة

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز من الجانب المصري لمعبر رفح، إنّ الجهود الإنسانية المصرية لا تزال متواصلة دعماً للأشقاء في قطاع غزة، وذلك من خلال سلسلة قوافل "زاد العزة" التي يسيرها الهلال الأحمر المصري، ضمن آلية وطنية تهدف إلى إمداد القطاع بالمساعدات الإغاثية المختلفة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ صباح اليوم شهد انطلاق القافلة السادسة عشرة من سلسلة القوافل المصرية، مشيراً إلى أن أربعة أفواج قد تحركت حتى اللحظة من محيط معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ الوحيد المعتمد حالياً لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع، أنّ القيود الإسرائيلية المشددة تواصل إعاقة دخول هذه الشاحنات، إذ تمارس قوات الاحتلال عبر أجهزتها الأمنية والإدارية سياسات تعسفية وتدقيقاً بطيئاً ومعرقلًا في معبر كرم أبو سالم، ما أدى إلى اصطفاف الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات أمام معبر رفح في انتظار الحصول على الإذن بالدخول.

وبيّن محمد عادل أن هذه الشاحنات تحمل سلالاً غذائية وألبان أطفال وأجولة دقيق، إضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية والوقود، مضيفاً أن الدولة المصرية تحرص على تجهيز هذه المساعدات وتوفيرها بشكل مستمر، إلا أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال تعيق إنفاذ كميات أكبر من الإمدادات إلى داخل القطاع.

