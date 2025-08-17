شباب من 44 دولة يطلقون هاشتاج come to egypt

يدشن اتحاد شباب المصريين بالخارج من 44 دولة حول العالم هاشتاج، come to egypt، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

في سياق متصل أطلق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الحملة الترويجية والتوعوية الجديدة تحت شعار "إحنا مصر"، التي تستهدف رفع الوعي السياحي لدى مختلف فئات الشعب المصري، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع السائحين والمواقع السياحية.

وأوضح الوزير ، أن الحملة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الوزارة للنهوض بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن إدارة التوعية بالوزارة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المبادرات من خلال إطلاق برامج تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن حملات التوعية السياحية تسهم بشكل مباشر في الترويج لمصر عالميًا، فضلًا عن دورها في دعم السياحة الاقتصادية بما ينعكس إيجابًا على تحسين مصادر الدخل القومي.

وأضاف أن الحملة تسعى إلى تصحيح بعض السلوكيات غير الإيجابية، مع إبراز الفوائد الكبيرة للسياحة في المجتمع، سواء من حيث توفير فرص العمل أو تنشيط القطاعات الخدمية المرتبطة بها.