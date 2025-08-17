«النيل عنده كتير».. مبادرة لتعميق الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على تاريخ النيل بالشرقية

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مجهودات وحدة تكافؤ الفرص ونشاطها لتفعيل مبادرة "النيل عنده كتير" احتفاءً بذكرى وفاء النيل، وبهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة النيل كرمز للحياة ومصدر للإلهام والهوية المصرية، وتسليط الضوء على دوره التاريخي في صياغة الهوية الثقافية والوطنية.

وفي سياق متصل، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ثلاث ندوات بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والصحة ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها النيل" بالمكتبة الثقافية بالصنافين.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمشتول السوق بتنظيم ندوتين، بينما نظم حي ثان الزقازيق ندوة بعنوان "مظاهر الاحتفال بعيد وفاء النيل عند القدماء المصريين"، بالتنسيق مع فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية.