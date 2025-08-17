قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمجد الشوا: الأمر في غزة يزداد خطورة.. وتهديدات باجتياح القطاع

محمد البدوي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد خطورة على جميع المستويات، في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح ما تبقى من مدينة غزة وفرض نزوح قسري على أكثر من مليون مواطن، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وسط كارثة إنسانية خانقة تشمل التجويع والتعطيش وتدهور القطاع الصحي.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يقنن دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا يسمح سوى بمرور ما بين 70 إلى 100 شاحنة يوميًا عبر معابر كرم أبو سالم وزيكيم وكسوفيم، بعد إجراءات تفتيش بطيئة ومعقدة،ـ مضيفًا أن هذه المساعدات تقتصر على مواد غذائية أساسية مثل الدقيق وبعض أصناف النظافة والأدوية والمستلزمات الطبية.

مجموعات مسلحة وقطاع طرق

وأشار إلى أن الاحتلال يفرض قيودًا إضافية على خروج هذه المساعدات من ساحات المعابر باتجاه مختلف مناطق القطاع، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر منها يقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة وقطاع طرق، بينما تصل كميات محدودة فقط إلى مراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة وبعض المؤسسات المحلية، حيث يتم توزيعها على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في جنوب غزة.

وكشف الشوا أن الأرقام تعكس حجم المأساة، إذ استشهد حتى الآن أكثر من 258 فلسطينيًا جراء المجاعة، بينهم 110 أطفال. كما يوجد نحو 10 آلاف طفل تحت العلاج من سوء التغذية الحاد، إلى جانب عشرات الآلاف من الحالات الأخرى التي تعاني بدرجات متفاوتة.

وشدد على أن المساعدات التي دخلت، رغم محدوديتها، ساهمت بشكل نسبي في التخفيف من معاناة بعض الأسر، لكنها لم ترقَ إلى مستوى معالجة الأزمة، ما دفع الأمم المتحدة والأونروا إلى تجديد الدعوة لعودة النظام السابق المعمول به قبل مارس الماضي، بحيث تستعيد المنظمات الإنسانية مسؤولية توزيع المساعدات بشكل مباشر ومنظم داخل القطاع.

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

