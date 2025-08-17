أمين سر اقتراحات النواب: مصر ثابتة في رفضها تهجير الفلسطينيين

أشاد النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموقف الواضح والحاسم الذي جددته الدولة المصرية بشأن رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكداً أن هذا الموقف يعبر عن ثوابت راسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي حلول تصفوية تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد “حسين” ، أن ما ورد في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، ويكشف أبعاد المخططات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والمصادرة والاستيطان، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما دعا النائب الدكتور هشام حسين المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجريمة، ورفض أي ضغوط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الموقف المصري هو صوت الحق الذي يعبر عن الضمير الإنساني، وسيظل داعماً للقضية الفلسطينية حتى استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.