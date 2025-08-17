قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقرر بالحوار الوطني: إدخال الخيام لغزة أول خطوة لتنفيذ مخطط التهجير القسري

فلسطين
فلسطين
محمد الشعراوي

حذّر الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، من بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الخيام إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه ليس إجراءً إنسانيًا كما يزعم، بل هو الخطوة التنفيذية الأولى في مخطط التهجير القسري الذي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد عبد الغني في تصريحات له أن "كل خيمة يتم نصبها على أرض غزة اليوم هي مسمار جديد يُدق في نعش اتفاقية السلام المزعومة المشئومة مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد احتلال محور فيلادلفيا، تؤكد أن إسرائيل قد تخلت عن كافة التزاماتها بشكل عملي وتتعامل مع المنطقة بمنطق القوة الغاشمة المتغطرس متجاهلةً كل الأعراف والقوانين والقرارات  الدولية والالتزامات والاتفاقات.

ووصف عبد الغني الحديث عن "مناطق إنسانية" بأنه غطاء مفضوح لتنفيذ عملية تطهير عرقي ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال القطاع من سكانه، وتحويل غزة إلى مخيم كبير للاجئين على الحدود المصرية.

الخروج عن حالة الصمت

وطالب عبد الغني المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالخروج فورًا من حالة الصمت المتواطئ، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف فوري لإطلاق النار بالقوة، ومنع اكتمال جريمة التهجير التي تتكشف فصولها أمام أعين العالم.

وشدد على أن إعداد الخيام لتشريد شعب بأكمله تثبت مجددًا أن وهم السلام مع كيان قائم على الاحتلال هو "كذبة كبرى"، وأن أي اتفاقات معه لا تساوي الحبر الذي كتبت به.

 ودعا إلى تشكيل جبهة دولية ضاغطة ليس فقط للتحقيق في جرائم الحرب، بل لمنع وقوع أكبر كارثة إنسانية وسياسية عبر توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني.

وأكد عبد الغني أن الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر بناء مخيمات للنازحين على أنقاض مدنهم، بل عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. 

وأضاف: "على العالم أن يختار بين دعم العدل وإقامة الدولة الفلسطينية، أو التواطؤ مع جريمة ستشعل المنطقة بأسرها لأجيال قادمة".

مهندس محمد عبد الغني مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطني جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية

جانب من اللقاء

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية

جانب من الحدث

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

بالصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد