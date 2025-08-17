غرق شقيقين صغيرين أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقا أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط في أسيوط وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة احدهما وجاري البحث عن شقيقة .

غرق طفلين بالترعة الإبراهيمية



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بغرق طفلين شقيقين أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بجوار كوبري منفلوط.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتبين من المعاينة والفحص غرق " يوسف أحمد عبدالله "8 أعوام وشقيقه " عبده أحمد عبدالله" 7 أعوام أثناء استحمامها بالترعة الإبراهيمية بجوار كوبري منفلوط البحري .



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الأول وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي وتواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث عن شقيقة بالترعة الإبراهيمية.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.