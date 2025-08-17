القومي للملكية الفكرية: غياب الوعي المجتمعي أحد أبرز أسباب الانتهاكات

قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية إن البيان الصادر اليوم وفقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي كانت نقطة فارقة في حياة الملكية الفكرية.

القيم والأخلاق الاجتماعية

وأكد رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على أن البيان أشار إلى أن الموضوع يرتبط بالقيم والأخلاق الاجتماعية، ونحتاج إلى زيادة الوعي لدى المستخدمين، والوعي يستهدف العديد من الفئات بالمجتمع.

غياب الوعي المجتمعي

ولفت إلى أن هناك حملة ستكون على مستوى وطني من كافة الأجهزة والجهات، ويعتبر غياب الوعي المجتمعي أحد أبرز أسباب الانتهاكات.