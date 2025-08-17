قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكوليرا تتفشى في اليمن .. 9 وفيات ونحو 5 آلاف إصابة بتعز

الكوليرا تتفشى في اليمن .. 9 وفيات ونحو 5 آلاف إصابة بتعز
الكوليرا تتفشى في اليمن .. 9 وفيات ونحو 5 آلاف إصابة بتعز
عبد الفتاح تركي

أعلن مسؤول صحي يمني، الأحد، ارتفاع حالات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى تسع وفيات ونحو خمسة آلاف إصابة منذ مطلع العام الجاري.

الكوليرا تتفشى في اليمن

وذكر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، أن السلطات الطبية رصدت تسع  وفيات بمرض الكوليرا في تعز منذ مطلع العام الجاري.

واقرأ أيضًا:

الكوليرا

وأوضح أن عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى  أربعة  آلاف و903 ، مشيرا إلى أن من بين حالات الإصابة 282 حالة تم التأكد منها بالفحص المخبري.

أسباب انتشار الكوليرا

وعن أسباب انتشار المرض أفاد المسؤول الطبي بأن انعدام الأمن المائي يدفع السكان إلى استخدام مياه ملوثة تؤدي إلى إصابتهم بالكوليرا.

كما أشار إلى أن عدم العناية بالنظافة الشخصية الدائمة وعدم وجود صرف صحي وفق معايير طبية ملائمة من بين أسباب انتشار المرض ، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية الدائمة والحرص على تعقيم المياه واستخدام مياه نقية خالية من التلوث.

الكوليرا

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادًّا نتيجة تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف كثير من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية ، وفقا لتقارير أممية.

نصائح للوقاية من الكوليرا

للوقاية من الكوليرا، يتعين عليك الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الطعام والشراب، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المياه المستخدمة للشرب والطهي، كما يفضل استخدام المياه المعبأة في حالة الشك في جودة المياه المحلية، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو الملوثة.

الكوليرا

شرب المياه الآمنة

استخدم مياه معبأة أو مغلية أو معالجة بالكلور.

غسل اليدين بالماء والصابون

اغسل يديك بشكل متكرر، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

طهي الطعام جيدًا

تأكد من طهي الطعام بشكل جيد، خاصة اللحوم والأسماك.

تجنب الأطعمة الملوثة

تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي لم يتم تخزينها بشكل صحيح.

مرضي الكوليرا - ارشيفي

غسل الخضروات والفواكه

اغسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها، خاصة إذا كنت ستأكلها نيئة.

استخدام المراحيض النظيفة

استخدم المراحيض النظيفة وتأكد من التخلص من البراز بشكل صحي.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

حافظ على نظافة جسمك وملابسك.

تجنب الأماكن المزدحمة

تجنب الأماكن المزدحمة التي قد تكون فيها مصادر العدوى.

التطعيم

في حالة السفر إلى مناطق موبوءة، استشر الطبيب حول إمكانية التطعيم.

الكوليرا في سوريا

مراجعة الطبيب

إذا ظهرت عليك أعراض الكوليرا، راجع الطبيب من الفور.

نصائح إضافية للأطفال

شرب الماء الآمن

تأكد من أن الأطفال يشربون مياه معبأة أو مغلية.

غسل اليدين

علم الأطفال أهمية غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.

تجنب الأطعمة الملوثة

تأكد من أن الأطفال لا يأكلون الأطعمة الملوثة.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

علم الأطفال أهمية النظافة الشخصية.

مراجعة الطبيب

إذا ظهرت على الطفل أعراض الكوليرا، فاستشر الطبيب من الفور.

الكوليرا الكوليرا تتفشى في اليمن أسباب انتشار الكوليرا نصائح للوقاية من الكوليرا الاهتمام بالنظافة الشخصية تجنب الأطعمة الملوثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

حادث طريق الواحات

من ضحك وفرفشة لحادثة مفاجئة.. تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات

د. حسام عبدالغفار

الصحة تنفي شائعات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء: أمر غير علمي وغير واقعي

حسن هجرس

حزب الجيل الديمقراطي: اختيار مرشحي مجلس النواب 2025 قائم على الكفاءة والالتزام الديمقراطي

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد