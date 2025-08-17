الكوليرا تتفشى في اليمن .. 9 وفيات ونحو 5 آلاف إصابة بتعز

أعلن مسؤول صحي يمني، الأحد، ارتفاع حالات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى تسع وفيات ونحو خمسة آلاف إصابة منذ مطلع العام الجاري.

الكوليرا تتفشى في اليمن

وذكر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، أن السلطات الطبية رصدت تسع وفيات بمرض الكوليرا في تعز منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى أربعة آلاف و903 ، مشيرا إلى أن من بين حالات الإصابة 282 حالة تم التأكد منها بالفحص المخبري.

أسباب انتشار الكوليرا

وعن أسباب انتشار المرض أفاد المسؤول الطبي بأن انعدام الأمن المائي يدفع السكان إلى استخدام مياه ملوثة تؤدي إلى إصابتهم بالكوليرا.

كما أشار إلى أن عدم العناية بالنظافة الشخصية الدائمة وعدم وجود صرف صحي وفق معايير طبية ملائمة من بين أسباب انتشار المرض ، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية الدائمة والحرص على تعقيم المياه واستخدام مياه نقية خالية من التلوث.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادًّا نتيجة تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف كثير من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية ، وفقا لتقارير أممية.

نصائح للوقاية من الكوليرا

للوقاية من الكوليرا، يتعين عليك الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الطعام والشراب، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المياه المستخدمة للشرب والطهي، كما يفضل استخدام المياه المعبأة في حالة الشك في جودة المياه المحلية، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو الملوثة.

شرب المياه الآمنة

استخدم مياه معبأة أو مغلية أو معالجة بالكلور.

غسل اليدين بالماء والصابون

اغسل يديك بشكل متكرر، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

طهي الطعام جيدًا

تأكد من طهي الطعام بشكل جيد، خاصة اللحوم والأسماك.

تجنب الأطعمة الملوثة

تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي لم يتم تخزينها بشكل صحيح.

غسل الخضروات والفواكه

اغسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها، خاصة إذا كنت ستأكلها نيئة.

استخدام المراحيض النظيفة

استخدم المراحيض النظيفة وتأكد من التخلص من البراز بشكل صحي.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

حافظ على نظافة جسمك وملابسك.

تجنب الأماكن المزدحمة

تجنب الأماكن المزدحمة التي قد تكون فيها مصادر العدوى.

التطعيم

في حالة السفر إلى مناطق موبوءة، استشر الطبيب حول إمكانية التطعيم.

مراجعة الطبيب

إذا ظهرت عليك أعراض الكوليرا، راجع الطبيب من الفور.

نصائح إضافية للأطفال

شرب الماء الآمن

تأكد من أن الأطفال يشربون مياه معبأة أو مغلية.

غسل اليدين

علم الأطفال أهمية غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.

تجنب الأطعمة الملوثة

تأكد من أن الأطفال لا يأكلون الأطعمة الملوثة.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

علم الأطفال أهمية النظافة الشخصية.

مراجعة الطبيب

إذا ظهرت على الطفل أعراض الكوليرا، فاستشر الطبيب من الفور.