هشام عزمي: جار تعديل وإدخال بعض المواد على قانون الملكية الفكرية لتستوعب التطورات الجديدة

أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية على أنه يجب مراجعة البيئة التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية والتي كانت مصر سباقة في وضعها ولكنها لم تتحسب للتطورات التي وصلنا لها.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وشدد رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أن الملكية الفكرية ليس تحديًا مصريًا فحسب بل في العالم كله، موضحا أن كل من أساء استخدام الذكاء الاصطناعي والاستعانة بصور وفيديوهات وأدوات لها ملكية فكرية يكون محل نظرها في القضاء.

وأردف أن القانون الحالي للملكية الفكرية يتم مراجعته الآن، لعمل تعديلات وإدخال بعض المواد التي تستوعب التطورات الجديدة ولو كانت هناك حاجة لتشريع جديد سيتم عمله.