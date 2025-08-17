موقف ياسر ابراهيم من مواجهتي المحلة وبيراميدز بالدوري

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن ياسر ابراهيم مدافع الفريق يعاني من مزق عضلي وهو خارج الحسابات الفنية في مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز يومي 25 و30 اغسطس الجاري .

وقال أن مروان عطية سيبدأ في المشاركة التدريجية خلال ايام بعد الإنتهاء من البرنامج الخاص بتعافيه من جراحة الفتاق الرياضي.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدا الاثنين باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة التي تقام علي ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري، ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقا لنظام المسابقة حيث تعفي القرعة أحد الفرق لان البطولة تقام من 21 ناديا.

ومنح الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعية راحة سلبية لمدة يومين علي أن يعود للتدريبات غدا الأثنين حيث سيخوض الفريق مباراة ودية في الفترة المقبلة.