باحثة: نتنياهو يُلقب داخل إسرائيل بـ"الملك" أو "المحارب".. وهو ما يتوافق مع التراث الديني لديهم

أكدت الدكتورة ليلى أبو المجد، أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس، أن "علماء التلمود هم الذين اخترعوا فكرة المسيح المحارب"، قائلة إن التقاليد التلمودية تزعم بأن المسيح المحارب سيخوض صراعات واسعة، تبدأ بمواجهة الإيرانيين، ثم قتال نسل إسماعيل وعيسو، في إشارة إلى العرب حاليًا، قبل أن ينفض العالم من حوله وينقض عهوده.

وقالت ليلى أبو المجد، خلال لقاء لها لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نصوص التلمود تحمل تأويلات خطيرة ترتبط بمفهوم "المسيح المحارب"، مشيرة إلى أن هذه الأفكار تعكس طبيعة الفكر الديني الذي تتبناه بعض الحركات اليهودية المتطرفة.

وتابعت أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس، أن بعض المرجعيات الدينية اليهودية، ومنها زعيم حركة "حباد"، اعتبرت أن "إسرائيل ستشهد تسليم الصولجان للمسيح القادم"، لافتة إلى أن بنيامين نتنياهو يُلقب داخل إسرائيل بـ"الملك" أو "المحارب"، وهو ما يتوافق مع التراث الديني لديهم.

وأشارت إلى أن التوراة لم تذكر على الإطلاق المسيح المخلّص بالشكل الذي يروّج له في التقاليد التلمودية.