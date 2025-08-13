تضم 100 عضو .. نشأت الديهي: قائمة انتخابات الشيوخ نجحت بالكامل

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القائمة التي تقدمت لإنتخابات مجلس الشيوخ نجحت بالكامل، حيث تضم 100 عضو يمثلون تنوعًا من الأحزاب السياسية، وجاء ذلك ضمن تحالف انتخابي أوصل هذا العدد من الأعضاء إلى المجلس.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نسبة الحضور في انتخابات مجلس الشيوخ بلغت 17%، متجاوزة الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون وهو 5%.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن هذه القائمة تمثل "بيت الحكمة"، مؤكدا أن هذا المجلس يتمتع بصلاحيات وأهمية كبيرة، إذ يشارك بدور أساسي في صياغة وإقرار جميع القوانين الصادرة، مهنئًا الأعضاء الفائزين، والتأكيد على أن النتائج تعكس توافقًا سياسيًا واسعًا.