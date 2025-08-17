قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

‏"Fantastic Four: First Steps” يقترب من 500 مليون دولار عالميًا

Fantastic Four
Fantastic Four
نجلاء سليمان

حقق فيلم مارفل  الجديد “Fantastic Four: First Steps” نجاحًا لافتًا على شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيراداته إلى نحو 468.7 مليون دولار، منها 247 مليونًا في السوق الأمريكية و221.7 مليونًا من الأسواق الدولية.

انطلق الفيلم بافتتاح ضخم في شباك التذاكر، إذ حقق 118 مليون دولار في أمريكا الشمالية و100 مليون دولار من الأسواق الخارجية، ليصل إجمالي افتتاحه العالمي إلى 218 مليون دولار، وهو أول افتتاح لفيلم من عالم مارفل يتخطى حاجز الـ100 مليون دولار في 2025.

نال الفيلم تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور، ورغم هذه الأصداء الإيجابية، لم يخلُ العمل من الانتقادات؛ إذ وصفه مبتكر شخصية Deadpool، روب لايفيلد، بأنه “ممل للغاية”.

مع اقتراب الفيلم من حاجز النصف مليار دولار، تشير التوقعات إلى إمكانية إنهاء مشواره بين 500 و510 ملايين دولار عالميًا، رغم تراجع إيراداته بشكل ملحوظ بعد عطلة الافتتاح، حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض الأسابيع إلى 66% في السوق الأمريكية.


يُعد “Fantastic Four: First Steps” أكبر نجاح لشركة مارفل هذا العام، ليعيد فريق الأبطال الخارقين الشهير إلى الواجهة بعد محاولات سابقة لم تحقق نفس الصدى التجاري.


ورغم المنافسة مع أفلام أخرى مثل “Superman”، فإن الفيلم أثبت أن جماهيرية عائلة “فانتاستيك فور” لا تزال حاضرة بقوة.


الفيلم من إخراج مات شاكمان، ويشارك في بطولته فانيسا كيربي بيدرو باسكال، جوزيف كوين، إيبن موس وغيره.


فيلم “الرباعي الخارق: الخطوات الأولى” (The Fantastic Four: First Steps) يعد إعادة تقديم جديدة ومميزة لأحد أقدم وأشهر فرق الأبطال الخارقين في عالم مارفل.


يروي الفيلم قصة أربعة علماء يتعرضون لحادث كوني يمنحهم قدرات خارقة، ليبدأوا رحلتهم كفريق متحد يواجه تهديدات غير مسبوقة ضد البشرية.

Fantastic four مارفل البوكس أوفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد