‏"Fantastic Four: First Steps” يقترب من 500 مليون دولار عالميًا

حقق فيلم مارفل الجديد “Fantastic Four: First Steps” نجاحًا لافتًا على شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيراداته إلى نحو 468.7 مليون دولار، منها 247 مليونًا في السوق الأمريكية و221.7 مليونًا من الأسواق الدولية.

انطلق الفيلم بافتتاح ضخم في شباك التذاكر، إذ حقق 118 مليون دولار في أمريكا الشمالية و100 مليون دولار من الأسواق الخارجية، ليصل إجمالي افتتاحه العالمي إلى 218 مليون دولار، وهو أول افتتاح لفيلم من عالم مارفل يتخطى حاجز الـ100 مليون دولار في 2025.

نال الفيلم تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور، ورغم هذه الأصداء الإيجابية، لم يخلُ العمل من الانتقادات؛ إذ وصفه مبتكر شخصية Deadpool، روب لايفيلد، بأنه “ممل للغاية”.

مع اقتراب الفيلم من حاجز النصف مليار دولار، تشير التوقعات إلى إمكانية إنهاء مشواره بين 500 و510 ملايين دولار عالميًا، رغم تراجع إيراداته بشكل ملحوظ بعد عطلة الافتتاح، حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض الأسابيع إلى 66% في السوق الأمريكية.



يُعد “Fantastic Four: First Steps” أكبر نجاح لشركة مارفل هذا العام، ليعيد فريق الأبطال الخارقين الشهير إلى الواجهة بعد محاولات سابقة لم تحقق نفس الصدى التجاري.



ورغم المنافسة مع أفلام أخرى مثل “Superman”، فإن الفيلم أثبت أن جماهيرية عائلة “فانتاستيك فور” لا تزال حاضرة بقوة.



الفيلم من إخراج مات شاكمان، ويشارك في بطولته فانيسا كيربي بيدرو باسكال، جوزيف كوين، إيبن موس وغيره.



فيلم “الرباعي الخارق: الخطوات الأولى” (The Fantastic Four: First Steps) يعد إعادة تقديم جديدة ومميزة لأحد أقدم وأشهر فرق الأبطال الخارقين في عالم مارفل.



يروي الفيلم قصة أربعة علماء يتعرضون لحادث كوني يمنحهم قدرات خارقة، ليبدأوا رحلتهم كفريق متحد يواجه تهديدات غير مسبوقة ضد البشرية.