أي عمل مستقبلي سيقابل برد ساحق.. إيران تصعد تهديداتها لإسرائيل وأمريكا

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بيانا رسميا، حذرت فيه إسرائيل والولايات المتحدة من أي تحرك مستقبلي، مهددة برد "ثقيل وساحق"، وذلك عقب ما وصفته بـ"ضبط النفس" خلال ما أسمته "حرب الأيام الـ 12".

وورد في البيان، أن "القيادة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية امتنعت، عن عمد، عن تنفيذ عمليات واسعة النطاق خلال الاشتباكات الأخيرة"، في إشارة إلى المواجهات الأخيرة التي لم تعرف تفاصيلها بالكامل على الصعيد الدولي.

وأكدت الهيئة، أن أي "سوء تقدير أو عمل شيطاني آخر" من قبل إسرائيل؛ سيقابل بـ"ألم أشد ورد أقوى من أي وقت مضى".

واتهمت طهران، في بيانها، كلًا من "الولايات المتحدة المجرمة" و"النظام الصهيوني الظالم" بالوقوف خلف المؤامرات ضد أمن واستقرار إيران، معتبرة أن التحالف بين واشنطن وتل أبيب يشكل تهديدا مباشرا للمنطقة.